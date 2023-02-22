Павел и его лошади: как житель Арциза решил разводить благородных скакунов

У каждого человека есть мечта. Но не всем удается претворить ее в жизнь. А вот бессарабскому болгарину Павлу Гафинцу удалось! И, что интересно, его мечта – она для всех нас!

Павел родился и вырос в селе Делень. После окончания школы переехал в Арциз. Тут и остался. И начал путь к своей мечте, которую описал еще в восьмом классе в сочинении на заданную тему. Связана она была с лошадьми.

— В 12-13 лет я уже самостоятельно запрягал лошадей, ездил верхом. Если бы мне разрешали, я бы оставался в конюшне круглосуточно. Очень уж мне нравятся эти животные, — рассказывает Павел, наблюдая, как Сервиз и Лафита резвятся в загоне.

— Став взрослым, я много ездил по Украине, посещал конные заводы, общался со специалистами.

Павел решился заниматься лошадьми

И вот, прошлым летом решил, что пора действовать! Купив двух лошадей, арцизский предприниматель построил загон и другие необходимые сооружения.

— Здесь был захламленный мусором пустырь. Мы всей семьей, с детьми и друзьями, убрали всю территорию и посадили небольшую аллею. Скоро установим ограждения, поставим ворота, проложим беговую дорожку. Думаем также открыть секцию для детей и обучать их верховой езде, — делится планами Павел.

О красивых скакунах местные жители узнали быстро и стали навещать новых обитателей города. Больше всего, конечно, радовались дети.

— А летом я арендовал у местного пастуха осла и привел его в загон к лошадям. Так ребятня три дня от него не отходила. Это несмотря на то, что мы живем в провинциальном городке и ослы здесь совсем не экзотика. Тогда я осознал, что наши дети, к сожалению, из-за гаджетов не замечают мира вокруг себя. Поэтому весной здесь поселятся пони и другие животные.

Социальная миссия проекта

Наш проект больше социальной направленности. Все наверняка слышали об иппотерапии как о методе лечения множества заболеваний. Лошади дарят положительные эмоции. Я наблюдал, как люди здесь меняются, и меня это вдохновляет. Есть несколько семей, которые каждый день приходят, приносят коням морковь, яблоки. Эти походы превратились для них в прекрасную традицию, — с блеском в глазах рассказывает Павел.

При этом он хочет возродить давнюю традицию города — коневодство, которым Арциз когда-то славился на всю Европу.

— Я уже собираю конную упряжь и разные атрибуты старого формата. Здесь, рядом с загоном, планирую создать небольшой музей, который будет рассказывать о традициях коневодства немцев и болгар. Собрано много материалов, касающихся истории нашего Бессарабского края и коневодства. Наши предки, переселившись на эти пустынные земли, основали здесь деревни и города, вырастили сады и виноградники, развили все сферы сельского хозяйства и сохранили свой язык и традиции. И сегодня мы пользуемся этим огромным достоянием. Наша задача — это все сохранить и передать следующим поколениям, — с гордостью говорит этнический болгарин. — Здесь будет много лошадей, музей, различные секции, интересные локации, лишь бы благословенной оставалась эта земля и быстрее закончилась война.

Мы попрощались с Павлом ненадолго – до весны.

А вы, дорогие читатели, если окажетесь в Арцизе, — обязательно посетите небольшой конный двор с грациозными орловскими рысаками и познакомьтесь с по-настоящему влюбленным в свое дело человеком.

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