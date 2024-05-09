В Одесі лікують людей за допомогою коней: як працює іпотерапія (Відео)

Що таке іпотерапія?

Іпотерапія – це лікувальна верхова їзда на коні. Цей спосіб реабілітації поєднує в собі гімнастичні вправи й спілкування з тваринами, що гарно впливає на весь організм людини – і на фізичний, і на емоційний стан. Найчастіше іпотерапію використовують не як самостійний, а як додатковий від лікування.

Що лікує іпотерапія?

Іпотерапію використовують як додатковий метод реабілітації при багатьох захворюваннях, наприклад:

аутизм;

ДЦП;

гіперактивність;

депресія;

ПТСР ;

тривожний розлад;

церебральний параліч;

артрит;

розсіяний склероз;

черепно-мозкова травма;

інсульт;

травми спинного мозку;

хвороби ШКТ;

поведінкові та психічні розлади.

За словами іпотерапевта Тетяни Череватої, здебільшого сеанси іпотерапії в Україні проводять для дітей. Але в одеському кінному клубі «Аріон» розробили унікальну програму реабілітації саме для дорослих людей.

«Ми застосовуємо іпотерапію для реабілітації військових після поранень, або цивільних – після операцій. Також іпотерапія підходить для тих, хто відчуває, що дуже втомився від повітряних тривог. Навіть для тих людей, які почувають себе здоровими, хочуть спілкуватися з конями, але десь побоюються їх, іпотерапія теж буде дуже корисною. В клубі «Аріон» ми особливу увагу приділяємо військовим, рятувальникам, родинам військових, а також ВПО. Так, ми всі відчуваємо стрес, але саме ці категорії людей відчувають нестачу емоційної стабільності й ПТСР найбільш виражений саме у них», – каже Тетяна.

Як проходить сеанс іпотерапії?

В кінному клубі «Аріон» сеанс іпоотерапії триває від 30 до 60 хвилин. За словами Тетяни Череватої, в середньому одному пацієнту може знадобитися 10 таких сеансів, хоча остаточна їхня кількість залежить від прогресу у лікуванні конкретного пацієнта.

Інструктор підкреслює, що іпотерапія – це не тільки верхова їзда, а ще й окреме спілкування з конями, яке займає щонайменше половину сеансу.

«Перше, що ми робимо, – це вчимося взаємодіяти з конем: знайомимося з ним на дотик, чистимо його, обов’язково годуємо коней смаколиками, які ви приносите, бо то є окремий вид прекрасного, як то кажуть», – розповідає Тетяна Черевата.

Друга частина тренування – це саме їзда верхи з виконанням гімнастичних та дихальних вправ.

Який ефект дає іпотерапія?

За словами Тетяни Череватої, спілкування з конями позитивно впливає, в першу чергу, на нервову систему – і це все завдяки унікальній поведінці коней.

«Коні – дуже великі емпати. Вони добре відчувають, коли людина почувається погано, і починають загравати з пацієнтом, аби перемкнути увагу на себе. Кінь – дуже велика тварина, і в неї дуже потужна енергетика, тому, коли ми їдемо на коні, або спілкуємося з конем, в нас з’являється відчуття, що ми знаходимося тут і зараз», – розповідає Тетяна.

Але зайняття з конями допомагають не тільки нервовій, а й іншим системам організму. Наприклад:

1) Після іпотерапії в людини покращується сон.

2) Верхова їзда стимулює роботу ШКТ.

3) Фізичні вправи посилюють кровообіг в організму.

4) Їзда верхи на коні дає прогрів тіла людини.

5) Іпотерапія стимулює роботу мозку.

6) Іпотерапія сприяє масажу м’язів людини.

«Температура коня – 38 градусів. Ці тварини на півтора градуса тепліше, ніж ми, і коли ми сидимо без сідла на коні, то одразу іде прогрів. Кінь йде гармонійно, врівноважено і м’язи коня масажують м’язи людини», – пояснює інструктор-іпотерапевт.

Де знайти іпотерапію в Одесі?

В Одесі сеанси іпотерапії проводяться в кінно-спортивному клубі «Аріон». На території закладу знаходяться 20 коней, 3 з яких працюють саме для такого виду реабілітації, як іпотерапія. Окрім того, на території клубу можна знайти котів, собак, кроликів і навіть павичів. Природній контактний зоопарк також сприяє покращенню емоційного стану пацієнтів.