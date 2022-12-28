В городе активность коммунальщиков: в Одессе будет большая елка?

Похоже елке в Одессе все-таки будет. Рабочие сооружают какую-то конструкцию на Дерибасовской напротив Горсада.

Судя по очертаниям деталей – это каркас для елки.

Ранее о намерении устанавливать новогодние елки в традиционных для них местах – перед зданием городского совета на Думской площади и на Дерибасовской муниципальные власти Одессы не сообщали.

Считалось, что их установка неуместна из-за военного положения и продолжающихся боевых действий.

Ранее в официальном телеграм-канале одесского горсовета провели опрос, хотят ли одесситы установки главной городской елки, и большинство ответивших, проголосовали против новогодней елки.

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