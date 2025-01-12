Тому ми вирішили з’ясувати, чи є шанс, що у Буджацькій громаді з’явиться власна лікарня та чи виграють від цього мешканці регіону.

Зверху вирішили і закрили лікарню

Сорок років тому у колишньому Бородіно були поліклініка і велика лікарня, що обслуговували близько 35 сіл. Потім хтось зверху вирішив ліквідувати спочатку поліклініку, а згодом почали скорочувати і відділення.

Як тільки місцеве населення не боролося за збереження лікарні: влаштовували акції протесту, писали листи в різні інстанції, але лікарню таки ліквідували.

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– Ми приїхали сюди працювати разом з чоловіком за направленням Одеського медінституту. Я була педіатром, чоловік – гінекологом. Нам одразу надали житло. В лікарні були терапевтичне, пологове, педіатричне, хірургічне, наркологічне, інфекційне відділення. Ми працювали і на прийомі в поліклініці, і в лікарні. Колектив був великий – майже сотня фахівців. Було багато таких, які також, як і ми, приїхали сім’єю лікарів. Звичайно, були ті, хто, відпрацювавши інтернатуру, виїжджав. Але сімейні зазвичай лишалися, будували собі будинки, бо збирались залишитися назавжди.

Однак почалося скорочення, і чудові фахівці стали нікому не потрібними. Зрештою залишилося тільки терапевтичне відділення, яке згодом також закрили. Я працюю лікаркою сімейної медицини в Буджацькому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Цьогоріч буде 55 років мого лікарського стажу. Вже наче і на відпочинок пора, але не можу – немає заміни, не хоче молодь їхати в село, – каже Людмила Бобильова.

Без фахівців жодна реформа не допоможе

– Я почала працювати медсестрою в Бородінській лікарні у 1981-му, після закінчення Білгород-Дністровського медучилища. Мене одразу прийняли до терапевтичного відділення. До речі, їх тоді було в лікарні два. Уявляєте – два терапевтичні відділення! Майже двадцять п’ять років пропрацювала в терапії. Перед самою реорганізацією лікарні чотири роки працювала в наркологічному відділенні.

Досі не розумію, як можна було зруйнувати це відділення, адже подібного не було на всьому півдні Одещини. Від пияцтва, наркоманії стільки людей страждають, і нікому до них немає діла, крім рідних. А тоді ми таких людей з цієї безодні витягували, повертали до життя.

Зараз працюю медсестрою на прийомі у лікаря.

Добре, що, незважаючи на такі тяжкі часи в країні, керівництво громади почало відновлювати лікарню. Зробили вже ремонт будівлі, придбали нове обладнання. Але головна проблема – не вистачає фахівців. Чесно кажучи, не розумію, чому молодих лікарів не спрямовують для проходження інтернатури в сільську місцевість? Тут і досвід можна отримати, і умови не гірші, ніж у місті. Гадаю, ця проблема має вирішуватись на рівні держави. А без фахівців жодна медична реформа не покращить якість медобслуговування на селі, – розмірковує Ганна Чудак.

Люди нагадали, отже лікарня працюватиме

Коли почала створюватись Бородінська громада, люди не забули нагадати на місцевих виборах про занедбану лікарню.

Іван Кюссе, який став головою громади, поставив це питання одним із пріоритетних. Що вдалося зробити за чотири роки?

Юрій Нагайчук, виконувач обов’язків директора Буджацької лікарні.

– За останні декілька років було зроблено ремонт дахів будівлі лікарні, центру медико-санітарної допомоги, а також кабінетів. Придбано нове сучасне обладнання для фізіотерапевтичного, стоматологічного кабінетів, апарати УЗД, рентген.

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Три роки тому ми запустили лабораторію, а зараз відкриваємо клінічно-діагностичну лабораторію, в якій працюватимуть біохімічний, гематологічний відділи та стерилізаційний кабінет. Тут можна буде зробити близько п’ятдесяти видів аналізів, які робитимуть досвідчена лаборантка Інна Сова і лікарка-цитоморфолог Тетяна Олійник.

Нещодавно до нас приєднались молоді фахівці: в УЗД-кабінеті працює Ярослав Панчев, у рентгенкабінеті – Кирило Односталко. Запрацював і стоматологічний кабінет. Також ми прийняли на роботу двох молодих лікарів сімейної медицини, які проводять прийом пацієнтів.

А головне, чого ми досягли минулого року, – лікарня отримала ліцензію на медичну діяльність від МОЗ. Це було дуже непросто, але нам все вдалося.

Лікарям пропонують 200 тисяч гривень

– Нам дуже не вистачає для відкриття терапевтичного відділення лікарів. Адже зрозуміло, що відділення працює цілодобово. А це означає, що потрібні троє-четверо фахових лікарів, – каже Володимир Лунгу, керівник відділу охорони здоров’я Буджацької селищної ради.

Щоб їх залучити в громаду, ми навіть розробили спеціальну програму, де передбачено, що лікар, який підписує з нами контракт на три роки, отримає від громади 200 тисяч гривень «підйомних». Також ми забезпечуємо спеціаліста сучасним житлом, яке лікар може приватизувати, якщо продовжить контракт. Ще потрібно зробити ремонт відділення, запустити харчоблок, придбати необхідне обладнання. Завдяки дбайливому відношенню медперсоналу амбулаторії вдалося зберегти в доброму стані лікарняні палати, медичні ліжка, процедурну, сестринську тощо.

Іван Кюссе, голова Буджацької громади:

– Відкриття терапевтичного відділення для наших людей дуже важливе. Я, звісно, розумію, що в ці складні для країни часи ми маємо розраховувати тільки на себе. Увесь об’єм фінансування відділення перші роки буде покривати громада. Але ж здоров’я людей коштує дорожче. Потім стане легше, якщо ми покажемо, що наше відділення спроможне працювати – є належні умови, лікарі, необхідна кількість пацієнтів. Тоді ми зможемо претендувати на отримання ліцензії НСЗУ, і фінансова навантаженість на громаду зменшиться.

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Але нам вкрай потрібні лікарі. Саме для цього ми плануємо побудувати для фахівців нові квартири. Щойно в нас з’являться лікарі, ми дуже швидко запустимо терапевтичне відділення.

А поки що цієї весни відкриємо денний стаціонар. Перед війною ми змогли залучити в громаду двох молодих лікарів сімейної медицини – вони працюють в селах Лісне і Петрівка. Обидва отримали власне житло, один вже обзавівся сім’єю. Люди дуже задоволені їхньою роботою.

Лікар в селі – дуже поважна і шанована людина. Отже, чекаємо на фахівців, які хочуть і вміють працювати, а ми забезпечимо всім необхідним.

На верхньому фото: працівниці лабораторії Інна Сова і Тетяна Олійник