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Льготная растаможка автомобилей на «евробляхах»: что нужно знать

Льготная растаможка автомобилей на «евробляхах»: что нужно знать

В Украине уже полтора месяца действуют льготные правила растаможки автомобилей. Оформлено более 17 тысяч машин на еврономерах. В бюджет поступило 600 млн гривен.

Давайте разберемся, кто может воспользоваться скидкой и какие есть условия.

Что это за скидка?

Речь идет о льготном периоде с 15 июня по 10 ноября 2021 года. Владельцы машин на еврономерах могут сэкономить на оформлении и не платить ввозную пошлину.

Кроме того, штраф за нерастаможенный автомобиль, который все-таки нужно будет заплатить, в этот льготный период намного ниже. Вместо 170 тысяч депутаты Верховной Рады сделали всего 8500 гривен.

После 10 ноября штраф в 170 тысяч гривен вернется.

И сколько будет стоить оформление авто?

Если считать в валюте, то средний платеж составит от 1 до 3 тысяч евро. Это зависит от возраста автомобиля и объема двигателя.

Александр Чернявский из «АвтоЕвроСилы» посчитал стоимость своей машины — вышло около 43 тысяч гривен. Но это все равно лучше, чем 170 тысяч гривен штрафа, уверен Александр.

Как рассчитать налоги?

За «евробляхи» нужно заплатить акцизный налог и льготную ставку НДС с этого акцизного налога (20%).

Формула акцизного налога = Базовая ставка + +

Базовая ставка зависит от возраста автомобиля. Чем старше, тем дороже:

Базовая ставка налога

— это объем двигателя, умноженный на коэффициент:

0,25 евро/см3 – объем двигателя до 2000 см3

0,2 евро/см3 – объем двигателя от 2001 до 3000 см3

0,25 евро/см3 – объем двигателя от 3001 до 4000 см3

0,35 евро/см3 – объем двигателя от 4001 до 5000 см3

0,5 евро/см3 – объем двигателя свыше 5000 см3

— ставка налога для двигателей. Дизель — 100 евро. Остальные двигатели — ставка нулевая.

На какие автомобили распространяются льготы?

В первую очередь машина должна быть подержанной и старше 5 лет. То есть на новые автомобили скидок не предусмотрено. Во-вторых, авто должно быть ввезено в Украину не позднее 31 декабря 2020 года. Таким образом, круг еще больше сужается. Если пригнать «евробляху» в этом году, то оформлять ее будут по стандартным правилам. В-третьих, льготное оформление касается автомобилей не тяжелее 3.5 тонн.

Мотоциклы, микроавтобусы, грузовики, дома на колесах, а также авто оборудованные электродвигателем не попадают в список счастливчиков. И никаких льгот для машин из России или с оккупированных частей Украины.

«Одесская жизнь» рассказывала, как правильно растаможить «евробляху», чтобы не получить штраф.

Фото: 24 канал, auto.today.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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