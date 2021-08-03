В Украине уже полтора месяца действуют льготные правила растаможки автомобилей. Оформлено более 17 тысяч машин на еврономерах. В бюджет поступило 600 млн гривен.
Давайте разберемся, кто может воспользоваться скидкой и какие есть условия.
Что это за скидка?
Речь идет о льготном периоде с 15 июня по 10 ноября 2021 года. Владельцы машин на еврономерах могут сэкономить на оформлении и не платить ввозную пошлину.
Кроме того, штраф за нерастаможенный автомобиль, который все-таки нужно будет заплатить, в этот льготный период намного ниже. Вместо 170 тысяч депутаты Верховной Рады сделали всего 8500 гривен.
После 10 ноября штраф в 170 тысяч гривен вернется.
И сколько будет стоить оформление авто?
Если считать в валюте, то средний платеж составит от 1 до 3 тысяч евро. Это зависит от возраста автомобиля и объема двигателя.
Александр Чернявский из «АвтоЕвроСилы» посчитал стоимость своей машины — вышло около 43 тысяч гривен. Но это все равно лучше, чем 170 тысяч гривен штрафа, уверен Александр.
Как рассчитать налоги?
За «евробляхи» нужно заплатить акцизный налог и льготную ставку НДС с этого акцизного налога (20%).
Формула акцизного налога = Базовая ставка + Vе + Fе
Базовая ставка зависит от возраста автомобиля. Чем старше, тем дороже:
Vе — это объем двигателя, умноженный на коэффициент:
0,25 евро/см3 – объем двигателя до 2000 см3
0,2 евро/см3 – объем двигателя от 2001 до 3000 см3
0,25 евро/см3 – объем двигателя от 3001 до 4000 см3
0,35 евро/см3 – объем двигателя от 4001 до 5000 см3
0,5 евро/см3 – объем двигателя свыше 5000 см3
Fе — ставка налога для двигателей. Дизель — 100 евро. Остальные двигатели — ставка нулевая.
На какие автомобили распространяются льготы?
В первую очередь машина должна быть подержанной и старше 5 лет. То есть на новые автомобили скидок не предусмотрено. Во-вторых, авто должно быть ввезено в Украину не позднее 31 декабря 2020 года. Таким образом, круг еще больше сужается. Если пригнать «евробляху» в этом году, то оформлять ее будут по стандартным правилам. В-третьих, льготное оформление касается автомобилей не тяжелее 3.5 тонн.
Мотоциклы, микроавтобусы, грузовики, дома на колесах, а также авто оборудованные электродвигателем не попадают в список счастливчиков. И никаких льгот для машин из России или с оккупированных частей Украины.
«Одесская жизнь» рассказывала, как правильно растаможить «евробляху», чтобы не получить штраф.
Фото: 24 канал, auto.today.ua