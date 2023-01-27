В этот день Дюк де Ришелье начал управлять Одессой

В Одессе француз Арман Эммануэль дю Плесси дюк де Ришелье известен как просто Дюк. Это любимый исторический персонаж одесситов. И не спроста. Почему? Читайте в заметке “Одесской Жизни”.

Аристократ в бегах

Родился Дюк де Ришелье во Франции в 1766 году. Кстати, одесский ришелье приходился родственником знаменитому кардиналу Ришелье, которого описал в “Трех мушкетерах” Александр Дюма. А именно – был его внучатым племянником.

Наш Дюк де Ришелье сделал у себя на родине хорошую карьеру – был камергером короля. Но когда там произошла Великая французская революция, был вынужден эмигрировать в Австрию, потом в россию.

Здесь аристократ прижился, командовал военными подразделениями, а 27 января 1803 года его назначили одесским градоначальником.

Отец-основатель Одессы

Дюка де Ришелье называют одним из отцов-основателей Одессы. И он, пожалуй, больше всех заслужил это право.

Дюк в 1804 году добился уменьшения налогов, который имперские власти накладывали на город. Еще сумел доказать целесообразность свободного транзита для всех товаров, привозимых морем в Одессу и даже направляемых в Европу. При нем город стал крупным торговым портом.

В 1804 году Ришелье добился права открыть в Одессе гимназию и коммерческое училище, несколько частных пансионов. При нём был основан благородный институт, послуживший основой для открытия в 1817 году Ришельевского лицея.

По его заказу известный архитектор Тома де Томон создает проект здания театра, строительство которого завершилось в 1809 году.

Одесса прожила под управлением Дюка с 1803 по 1814 годы. А потом он вернулся на родину, когда это позволила политическая ситуация. И стал ни больше, ни меньше, а премьер-министром.

В 1828 году на Приморском бульваре в Одессе появился памятник, который одесситы установили в честь своего любимого управителя, и благодаря которому он прославился на века.

Рекордный рост

За 10 лет правления Ришелье город начинает развиваться невиданными для того времени темпами. Доходы Одессы увеличились в 25 раз, таможенные поступления возросли в 90 раз. Население города стало в 4 раза больше.

Сюда ехали поселенцы разных народностей и вероисповеданий. Ведь иностранцам Ришелье предоставил возможность вести бизнес на льготных условиях.

Поэтому в городе появилось множество итальянцев, греков, персов, немцев, англичан, испанцев, египтян и других, придавших городу его неповторимую многонациональную атмосферу.

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