218 лет назад, 8 октября 1803 года, Дюк де Ришелье стал градоначальником Одессы. О том, сколько он сделал для города, мы вспоминаем часто и в самой разной связи, а вот о его человеческих качествах и личной жизни мы знаем не так уж и много.

Бескорыстный герцог Ришелье

Принято считать, что Арман Эммануэль София-Септимани де Виньеро дю Плесси, граф де Шинон, пятый герцог де Ришелье, или, как его называли в Одессе, Эммануил Осипович, родился в Бордо. Однако французский историк де Варескьель, написавший биографию герцога по архивным материалам, утверждает, что Ришелье родился в Париже, а учился в коллеже Дю Плесси, который был частью Сорбонны.

Дед нашего Дюка был величайшим сердцеедом, чтобы не сказать развратником, о котором ходили легенды, но внук был похож на него только внешне, не обладая и десятой долей дедушкиных пороков. Высокий, смуглый, с вьющимися волосами и большими черными глазами, Ришелье производил неизгладимое впечатление на дам, но при этом был крайне порядочен и галантен. После сражения при Измаиле кто-то из соотечественников назвал его «самым храбрым и самым красивым из волонтеров».

Дед Ришелье терпеть не мог собственного сына, но зато обожал внука. Единственное, чего он не понимал, это абсолютного равнодушия Эммануэля к деньгам. Один случай даже стал историческим анекдотом. Как-то дед, страстный игрок, сорвал большой куш и вручил внуку кругленькую сумму на мелкие расходы. Через некоторое время он забеспокоился: бедный мальчик, наверное, сидит без гроша. Однако Эммануэль сказал, что он еще не успел потратить деньги.

Дед страшно разгневался: какой же ты Ришелье, если не смог за несколько дней потратить деньги! Он схватил кошелек и вышвырнул его в окно, к вящей радости нищих. Однако Эммануэля это нисколько не тронуло — с детства его потребности были очень скромными, а деньги он рассматривал как необходимое зло.

Невеста «с сюрпризом»

Когда Ришелье исполнилось 16 лет, все тот же дед подыскал для него невесту из знатной семьи Рошешуар, которая к тому же была сказочно богата. В начале мая 1782 года в Версале был подписан брачный договор, по которому герцог Ришелье становился мужем Аделаиды-Розалии Рошешуар. Самой Розалии было всего 12 лет, она была очень музыкальной, обладала умом, отличным образованием, романтичным и легким характером. Однако девочка страдала тяжелым наследственным заболеванием, деформирующим тело. В то время ее уродство еще не было заметно, но через несколько лет болезнь полностью обезобразила Розалию. Правда, ее лицо при этом не пострадало и осталось очень привлекательным.

Сразу после подписания брачного договора юные супруги разъехались по домам. В то время практиковались такие браки — с «отсроченными» супружескими отношениями. А через четыре месяца Ришелье уехал в путешествие, взяв с собой на память портрет жены, чтобы любоваться на досуге.

Поездки за границу среди французов были в большой моде, и аристократы использовали их, чтобы запастись пищей для салонных насмешек над обычаями других стран. Ришелье же использовал путешествия, чтобы повысить образование и получить новые знания, а также свести полезные знакомства.

В Париж он вернулся через два года, и сразу же отправился на встречу с супругой. За это время болезнь жены дала знать о себе и Розалия очень переживала, что супруг придет от этого в ужас. Так и получилось. Встреча произошла на лестнице у дома Ришелье. Как описывали очевидцы, герцог увидел «маленькое, горбатое спереди и сзади, чудовище всего четырех футов роста, которое представили Ришелье как подругу его жизни». Молодой человек потерял сознание, а придя в себя, написал родственникам, что решил «никогда не реализовывать этот брак до конца». Ночью он уехал за границу, а врожденная порядочность не позволила ему подать на развод.

Впрочем, Ришелье никакой ненависти к жене не испытывал. Когда он пришел в себя, то сполна оценил ее ум и душевные качества. Время от времени он навещал жену с дружескими визитами, вел с ней задушевные беседы, а их переписка была доверительной и нежной. Они не смогли стать супругами, но зато стали близкими друзьями. Во время французской революции, когда Ришелье жил в России, его причислили к эмигрантам, а Розалию из-за этого заточили в Бастилию. Правда, в отличие от многих, ей повезло — через какое-то время ее освободили.

Невиновных — на свободу!

Первым делом после приезда в Одессу Дюк потребовал от чиновников представления точных и обстоятельных сведений по всем отраслям городского хозяйства, а потом лично стал проверять представленные ему данные. Уже через три дня после своего приезда в город Ришелье отправился в тюрьму, где содержались в невозможных условиях сотни людей. Ришелье обошел все камеры, опросил арестантов, лично проверил их показания и приказал отпустить всех невинно заключенных.

Любовь, похожая на безумие

При такой семейной трагедии логично предположить, что Ришелье заводил романы с другими женщинами, однако о них историкам практически ничего не известно. Правда, один странный роман все же стал достоянием общественности, хотя, строго говоря, романом это назвать было никак нельзя.

За четыре года до смерти по просьбе французского короля Ришелье встретился с некоей мадам Дезире Клари, женой наполеоновского маршала Бернадота, избранного королем Швеции. Ришелье должен был всего лишь поговорить с мадам Клари о ее отношениях с сестрой, но беседа дала совершенно неожиданный результат. Сорокачетырехлетняя Дезире влюбилась в Ришелье как кошка. Она стала всюду преследовать герцога, дарила самой себе цветы от его имени, ходила за ним как тень, несмотря на двусмысленные перешептывания, а порой и открытые насмешки. Она даже наняла художника, чтобы тот тайком, подглядывая через окно, написал портрет ее предмета страсти. Правда, случилось непредвиденное — художник ошибся и принес заказчице портрет совершенно другого человека. Клари устроила истерику, но заставить художника второй раз торчать ночью на улице под окном дома премьер-министра она не смогла. Дама очень рассчитывала вызвать таким отношением ответные чувства, но Ришелье ей взаимностью так и не ответил. Ее навязчивая любовь только угнетала его, и Дезире он называл не иначе как «безумная королева». Во Франции даже сняли фильм, в котором Ришелье умирает на руках у Клари, однако исторической правде это соответствует мало.

Ранее мы рассказывали о блеске и нищете первых дам Одессы — женах первых лиц города.

Увидеть Одессу еще раз Ришелье не успел

Во Франции к герцогу Ришелье относятся гораздо прохладнее, чем в Одессе, хотя и признают его заслуги. При изучении его биографии архивы, находящиеся в библиотеке Сорбонны, использовали очень мало, а вот многие легенды о Ришелье в народе помнят до сих пор. Например, рассказывают, что в самом начале французской революции, когда начались народные волнения, Ришелье прошел пешком через лес от Парижа до Версаля, чтобы предупредить Марию-Антуанетту о том, что ко дворцу идет толпа бунтовщиков. Именно тогда, не желая видеть все ужасы «народной власти», Ришелье решил поступить на русскую службу.

Александр I назначил его губернатором Одессы, а вскоре и генерал-губернатором всего Новороссийского края. А через 11 лет Одесса провожала Дюка на родину, где он стал премьер-министром правительства Людовика XVIII. Ришелье очень хотел еще раз приехать в Одессу, но все откладывал это по причинам политическим — не хотел, чтобы злословили, будто он поехал в Россию продавать тайны Франции. Еще раз увидеть родной для него город он не успел. Не болевший ничем, переживший сражения и чуму, 55-летний Дюк де Ришелье умер мгновенно, как говорили, «от нервного удара». Он был последним представителем рода Ришелье.

Кто будет поливать акацию?

Когда по распоряжению Ришелье вдоль одесских улиц стали высаживать молодые деревца акации, владельцам домов вменялось в обязанность поливать и выхаживать их. Ришелье ежедневно объезжал город и, если замечал на побегах пожухлые листочки, заходил в дом и печально сообщал хозяевам, что теперь из-за их безответственности ему самому придется отложить все дела и поливать «их акацию». Второй раз Ришелье делать подобные замечания не приходилось.

Источники: bildindex.de, akbash41.livejournal.com, hrabro.od.ua, alamy.com, npg.org.uk

Ранее мы рассказывали о том, чем запомнился одесситам третий градоначальник Одессы — Дюк де Ришелье.