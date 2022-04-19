В Балтской громаде переименуют 50 улиц

Около 50 улиц и переулков населенных пунктов Балтской городской территориальной громади планируют переименовать в течение месяца.
Об этом сообщил городской голова Балты Сергей Мазур.
По его словам, изменить названия улиц планируют в селах Белино, Барсуки, Гольма, Евтодия, Обжилое, Перелеты, Плоское, Саражинка и Сенное.
Жителям общины дали возможность проголосовать за или против нового названия или предложить свое.
Перечень улиц, переулков населенных пунктов Балтского городского территориального общества, подлежащих переименованию:
Село Белино:
- улица Горького – Кныша (житель села Белино, погиб во время войны с РФ)
- улица Комсомольская – Благовещенская
- улица Коммунаров – Польская
- улица Советской Армии – Украинской Армии
- улица Терешковой – Л. Косар (жительница села Белино, погибла в феврале 2022 г. во время нападения на воинскую часть в Подольске)
- улица Чапаева – Народная
- улица Щорса – Литовская
- переулок Жовтневый – Калиновый
Село Барсуки
- улица Районная – И. Задорожного (житель села Борсуки, погибшего в 2022 г. во время войны с Россией)
Село Гольма
- улица Красноармейская 1 – В. Чорновола
- улица Красноармейская 2 – Гетманская
- улица Красноармейская 3 – Р.Шухевича
- улица Красноармейская 4 – Кобзарева
Село Евтодия
- улица Жукова – Калиновая
Село Немировское
- улица Леси Украинки – Ю. Порущенко (житель села Немировское, погиб во время войны с РФ в 2022 г.)
Село Обжилое
- улица К.Маркса – Рассветная
Село Перелеты
- улица Валентины Терешковой – М. Болокана (житель села Перелеты, погиб во время войны с РФ в 2022 г.)
Село Плоское
- улица Казацкая – П. Бондаренко (житель села Плоске, погиб в феврале 2022 г. во время нападения на воинскую часть в Подольске)
Село Саражинка
- улица Генерала Ватутина – Соборная
Село Сенное
- улица Авроры – Б. Евменко (житель села Сенное, погиб во время войны с РФ в 2022 г.)