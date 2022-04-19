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В Балтской громаде переименуют 50 улиц

В Балтской громаде переименуют 50 улиц

Около 50 улиц и переулков населенных пунктов Балтской городской территориальной громади планируют переименовать в течение месяца.

Об этом сообщил городской голова Балты Сергей Мазур.

По его словам, изменить названия улиц планируют в селах Белино, Барсуки, Гольма, Евтодия, Обжилое, Перелеты, Плоское, Саражинка и Сенное.

Жителям общины дали возможность проголосовать за или против нового названия или предложить свое.

Перечень улиц, переулков населенных пунктов Балтского городского территориального общества, подлежащих переименованию:

Село Белино:

  • улица Горького – Кныша (житель села Белино, погиб во время войны с РФ)
  • улица Комсомольская – Благовещенская
  • улица Коммунаров – Польская
  • улица Советской Армии – Украинской Армии
  • улица Терешковой – Л. Косар (жительница села Белино, погибла в феврале 2022 г. во время нападения на воинскую часть в Подольске)
  • улица Чапаева – Народная
  • улица Щорса – Литовская
  • переулок Жовтневый – Калиновый

Село Барсуки

  • улица Районная – И. Задорожного (житель села Борсуки, погибшего в 2022 г. во время войны с Россией)

Село Гольма

  • улица Красноармейская 1 – В. Чорновола
  • улица Красноармейская 2 – Гетманская
  • улица Красноармейская 3 – Р.Шухевича
  • улица Красноармейская 4 – Кобзарева

Село Евтодия

  • улица Жукова – Калиновая

Село Немировское

  • улица Леси Украинки – Ю. Порущенко (житель села Немировское, погиб во время войны с РФ в 2022 г.)

Село Обжилое

  • улица К.Маркса – Рассветная

Село Перелеты

  • улица Валентины Терешковой – М. Болокана (житель села Перелеты, погиб во время войны с РФ в 2022 г.)

Село Плоское

  • улица Казацкая – П. Бондаренко (житель села Плоске, погиб в феврале 2022 г. во время нападения на воинскую часть в Подольске)

Село Саражинка

  • улица Генерала Ватутина – Соборная

Село Сенное

  • улица Авроры – Б. Евменко (житель села Сенное, погиб во время войны с РФ в 2022 г.)
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