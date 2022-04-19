В Балтской громаде переименуют 50 улиц

Улицы Бронза в Одессе не будет, а улица Шухевича останется На прошедшей неделе при мэрии Одессы прошло заседание историко-топонимической комиссии. На этом заседании обсудили 9 предложений по переименованию улиц и установке мемориальных досок.

Об этом рассказал член комиссии, одесский историк и гид Александр Бабич. ПОДРОБНЕЕ