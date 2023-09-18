В Херсонской области оккупанты убили молодую пару за отказ сотрудничать

Российские военные похитили и убили 26-летнюю Анастасию и 34-летнего Валерия Саксаганских, которые отказались сотрудничать с оккупантами. Сиротой осталась их двухлетняя дочь Маргарита.

Это произошло в селе Малые Копани Голопристанской громады на временно оккупированной Херсонщине, сообщает Центр журналистских расследований.

Что произошло с супругами

В ночь на 16 сентября рашисты похитили из собственного дома. Родные убитых супругов утверждают, что причиной их смерти был отказ получать российские паспорта и идти на сотрудничество с оккупантами.

Первой информацию о смерти Анастасии Саксаганской сообщила в Фейсбуке ее коллега Антонина Пшеничная, акушерка-гинеколог Херсонского городского перинатального центра ІІ уровня им. С. С. Клименко.

«15 сентября 2023 года из своего дома в селе Малые Копани солдаты РФ забрали молодых супругов Валерия и Анастасию Саксаганских. К сожалению, их безжалостно убили. Сиротой осталась их двухлетняя дочь Маргарита», – написала Антонина Пшеничная.

По словам Антонины Пшеничной, все родственники пары и оставшиеся в селе знакомые пошли на сотрудничество:

“А они не захотели, и их за это убили. Тело Анастасии нашли у трассы на следующий день после похищения, а тело мужчины где-то в посадке»

Информацию о похищении супругов Саксаганских журналистам подтвердили источники в Голопристанском городском совете. По их словам, это произошло около часа ночи 16 сентября в селе Малые Копани. Они рассказали, что маленькая дочь Маргарита спала в своем доме, когда российские военные ворвались и увели ее родителей. Также исчез джип супругов.

«Недавно у оккупантов состоялась очередная ротация и в Голопристанскую громаду заехали очень жестокие российские военные. Они терроризируют людей, поэтому все, кто только может, пытается даже не выходить на улицу. Поэтому очень трудно узнать о том, что же произошло с супругами Саксаганских. Известно, что тело Анастасии нашли в селе Раденская Олешковская община. Ее расстреляли. Может быть, она как жена вступилась за своего мужа и ее за это убили. Что произошло с Валерием – пока точно неизвестно», – рассказали представители местной власти.

Что происходит в оккупированной части Херсонщины

После проведения псевдовыборов на левобережье Херсонской области оккупанты начали формировать отряды так называемой территориальной обороны из местных, чтобы в дальнейшем привлечь их в мобилизационный резерв захватчиков.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

«После завершения псевдовыборов они (оккупанты — ред.) пытались собрать максимум информации о том количестве населения, которое может быть мобилизовано. И сейчас мужское население фактически находится на воинском учете и из них формируются отряды так называемой территориальной обороны, с последующим переходом в мобилизационный резерв оккупационных войск», — сообщила Гуменюк.

По информации военных, сейчас на территории левобережья Херсонщины не наблюдается ударных группировок, но оккупанты пытаются проводить ротации.

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