У Херсонській області окупанти вбили молоду пару за відмову співпрацювати

Російські військові викрали та вбили 26-річну Анастасію та 34-річного Валерія Саксаганських, які відмовилися співпрацювати з окупантами. Сиротою залишилася їхня дворічна донька Маргарита.

Це сталося у селі Малі Копані Голопристанської громади на тимчасово окупованій Херсонщині, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Що сталося з подружжям

У ніч проти 16 вересня рашисти викрали з власного будинку. Рідні вбитого подружжя стверджують, що причиною їхньої смерті була відмова отримувати російські паспорти та йти на співпрацю з окупантами.

Першу інформацію про смерть Анастасії Саксаганської повідомила у Фейсбуці її колега Антоніна Пшенична, акушерка-гінеколог Херсонського міського перинатального центру ІІ рівня ім. С. С. Клименко.

«15 вересня 2023 року зі свого будинку в селі Малі Копані солдати РФ забрали молодого подружжя Валерія та Анастасію Саксаганських. На жаль, їх безжально вбили. Сиротою залишилася їхня дворічна дочка Маргарита», – написала Антоніна Пшенична.

За словами Антонини Пшеничної, всі родичі пари та знайомі, що залишилися в селі, пішли на співпрацю:

“А вони не схотіли, і їх за це вбили. Тіло Анастасії знайшли біля траси наступного дня після викрадення, а тіло чоловіка десь у посадці»

Інформацію про викрадення подружжя Саксаганських журналістам підтвердили джерела у Голопристанській міській раді. За їхніми словами, це сталося близько першої години ночі 16 вересня у селі Малі Копані. Вони розповіли, що маленька дочка Маргарита спала у своїй оселі, коли російські військові увірвалися і забрали її батьків. Також зник джип подружжя.

«Нещодавно у оккупантів відбулася чергова ротація і до Голопристанської громади заїхали дуже жорстокі російські військові. Вони тероризують людей, тож усі, хто тільки може, намагається навіть не виходити на вулицю. Тому дуже важко дізнатися про те, що сталося з подружжям Саксаганських. Відомо, що тіло Анастасії знайшли у селі Раденська Олешківська громада. Її розстріляли. Можливо, вона, як дружина, заступилася за свого чоловіка і її за це вбили. Що сталося з Валерієм – поки що точно невідомо», – розповіли представники місцевої влади.

Що відбувається в окупованій частині Херсонщини

Після проведення псевдовиборів на лівобережжі Херсонської області окупанти почали формувати загони так званої територіальної оборони з місцевих, щоб надалі залучити їх до мобілізаційного резерву загарбників.

Про це повідомила речник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

“Після завершення псевдовиборів вони (окупанти – ред.) намагалися зібрати максимум інформації про кількість населення, яка може бути мобілізована. І зараз чоловіче населення фактично перебуває на військовому обліку і з них формуються загони так званої територіальної оборони, з подальшим переходом до мобілізаційного резерву окупаційних військ”, – повідомила Гуменюк.

За інформацією військових, зараз на території лівобережжя Херсонщини немає ударних угруповань, але окупанти намагаються проводити ротації.

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