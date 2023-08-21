Символ рашистской агрессии в виде матрешки: новая работа одесского мастера (фото)

Война, день 544: украинские бойцы продолжают продвижение на двух направлениях фронта Сегодня, 21 августа, начались пятьсот сорок четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. За прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. ПОДРОБНЕЕ

1 сентября – без цветов: родителей одесских школьников просят помочь военным В Одессе продолжается акция «1 сентября – без цветов». Как сообщают в мэрии города, эта акция, впервые стартовавшая еще в 2014 году, стала визитной карточкой начала нового года в одесских школах и детских садах. Ее смысл – отказаться от «учительских букетов» и вместо цветов принести в школу гуманитарную помощь для украинских защитников, которые сейчас находятся на передовой. ПОДРОБНЕЕ

Мобилизация: кого хотят привлечь к выдаче повесток украинцам? В Украине хотят изменить порядок проведения мобилизации, в том числе и правила выдачи повесток. Соответствующий законопроект №9566 от 7 августа 2023 года зарегистрировали в Верховной Раде. ПОДРОБНЕЕ