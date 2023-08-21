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Символ рашистской агрессии в виде матрешки: новая работа одесского мастера (фото)

Символ рашистской агрессии в виде матрешки: новая работа одесского мастера (фото)

Одесский скульптор Михаил Рева создал… матрешку. Необычную. Известная кукла представлена в виде символа рашистской агрессии.

О новой работе Михаил Рева сообщил на своей странице в Facebook.

матрешка от одесского мастера россия

«Руzzкий сувенир «МАТРЕШКА» (Matryoshka doll)», — так подписал скульптор представленные фотографии новой работы.

матрешка от одесского мастера россия

Работа поражает, потому что словно вобрала все рашистское зло, с которым враг пришел на землю Украины. И все это — в форме той самой известной «куколки матрешки».

Тело куклы создано из гильз от патронов.

Такой он — «руzzкий сувенир»…

матрешка от одесского мастера россия

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе презентовали концепцию будущего Мемориала, посвященного памяти погибших воинов АТО. Среди его авторов — одесский скульптор Михаил Рева.

матрешка от одесского мастера россия

Мария Котова

Фото Михаила Ревы

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