В Арцизском музее юные актеры снялись в болгарской народной сказке

Арцизский историко-краеведческий музей, расположенный в центре города, имеет богатую экспонатную базу. Здесь можно увидеть старинную одежду, много разных принадлежностей, ознакомиться с документами прошлых веков.

Сотрудник музея Дмитрий Чебан всегда рад гостям, интересующимся богатым прошлым города и краем в целом. Недавно помещение музея было предоставлено для интерактивного события, а именно съемки болгарской народной сказки «Дед Петко и баба Пена».

Актерами выступили воспитанники болгарской воскресной школы «Българче», которая уже много лет работает в городе и помогает детям не забывать свои этнические корни. Этот симбиоз прошлого и настоящего понравился юным актерам. Так они смогли более органично вжиться в роли. В этом им помогал ответный антураж. Также в свободные от съемки минуты дети с интересом знакомились с исторической информацией. Самые молодые из них впервые побывали в музейном учреждении и были приятно удивлены увиденным.

А пока сказка находится в процессе монтажа и ждет своего выхода на просторах Интернета, сотрудники музея подумывают о нововведениях в работе учреждения и организации подобных интерактивных мероприятий.

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