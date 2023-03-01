Сырна седмица: самый веселый болгарский праздник который отмечают на Одесчине

Своей любовью к традициям нашего болгарского рода я обязана бабушке. Она знала все о праздниках и обычаях. Эти знания передавались и мне: ведь я всегда была рядом и с неиссякаемым любопытством задавала бабушке много разных вопросов.

День Прощеного воскресенья у нас назывался Заговезни (Сиропуст), и это был самый вкусный и веселый праздник. Утром бабушка пекла «руговачки» — изделия из теста с брынзой, которые пеклись только в этот день, — и угощала ими соседей. А соседи угощали ее. Я же эти угощения уплетала за обе щеки.

К обеду поспевали и мамины вкусные яства, и мы ждали гостей. Их всегда было много, так как всем родственникам в этот день нужно простить друг другу накопившиеся обиды. Гости помоложе обязательно целовали руку пожилым людям — это было и остается у болгар знаком большого уважения. А вечером, когда солнце скрывалось за горизонтом, все члены семьи и соседи выходили на улицу и разжигали костры. Вначале тихо любовались, как танцуют и веселятся багровые языки разгорающегося пламени, а потом, зарядившись огненной энергетикой, начинали прыгать через огонь.

Прыжки через костер и очищение от всех бед

Прыгали все – от мала до велика. То, что дети радовались, и вместо трех положенных раз прыгали через костер уже сбившись со счету, — это понятно. Но как же радовалась в этот вечер бабушка вместе со своими подружками соседками! А все потому, что они вкладывали в это действо большой смысл. Так они очищались, освобождались от всех бед и напастей, от плохого и злого.

Потом, возле уставшего огня, люди общались, шутили, угощались вином и закусками и очень сильно верили, что завтра будет лучше, чем вчера. Эту веру они укрепляли постом, который начинался уже на следующее утро, и соблюдали его по всем церковным канонам.

Традиции из поколения в поколение

С тех пор прошло много времени. Теперь уже мама заняла место бабушки, вчерашние дети стали родителями, но все так же утром на Заговезни над селом Делень разносится запах любимых «руговачек». А ближе к вечеру все готовят дрова для костра.

Время очищаться, укреплять веру, встречать весну с надеждой и беречь любовь к роду, дому и стране.

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