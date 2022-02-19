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Советы «Одесской жизни»: как очистить чашки от чайного и кофейного налета

Советы «Одесской жизни»: как очистить чашки от чайного и кофейного налета

Как бы мы ни ухаживали за чашками, рано или поздно на них образуется коричневатый налет от чая или кофе. Чтобы очистить посуду и придать ей прежний блеск, можно использовать подручные средства.

Сода

Рецепты

Насыпьте в мокрую посуду горсть соды и распределите ее с помощью губки по всей поверхности. Но нужно помнить, что частое применение соды может оставлять на посуде микроцарапины, из которых с каждым разом будет все сложнее и сложнее удалить въевшийся налет.

Зубная паста

Это средство удалит любой налет. В отличие от соды, зубная паста действует бережно и мягко, не повреждая и не царапая керамику или хрупкий фарфор. Просто нанесите ее на загрязненное место, оставьте на полчаса, а затем смойте водой.

Лимонная кислота

На одну чашку возьмите одну чайную ложку лимонной кислоты. Залейте ее кипятком доверху и оставьте так на несколько минут, затем помойте посуду. Можно использовать также лимон. Отрежьте дольку и натрите ею чашку. Оставьте так на полчаса, после чего помойте посуду.

Зеленый чай

С его помощью тоже можно убрать чайный налет. Насыпьте заварку в кружку, доверху залейте крутым кипятком и оставьте настаиваться на полчаса. Затем вылейте чай и вымойте кружку. Для уничтожения кофейного налета способ не подходит.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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