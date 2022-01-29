Полезные советы: как избавиться от пятен на пуховике и куртке

Испачкали свой любимый пуховик или куртку посреди зимы? Тогда воспользуйтесь нашими советами, как быстро и эффективно избавиться от нежелательных пятен.

Как отстирать тональный крем?

В зимнее время многие женщины сталкиваются с проблемой – на верхней одежде в районе воротника остаются следы от губной помады и тонального крема. Чтобы убрать следы от косметических средств, нужно: смешать воду с жидкостью для мытья посуды и нанести на пятно, оставить на несколько минут, а затем аккуратно смыть теплой одой. Если пятно старое, сначала можно использовать мицеллярную воду или жидкое средство для снятия макияжа.

Как вывести жирные пятна?

Немного картофельного крахмала насыпать на пятно, прикрыв его простой тканью, а затем прогладить утюгом. Можно повторить процедуру несколько раз, до полного удаления жирного пятна. При этом каждый раз крахмал нужно менять.

Намочить ватный тампон медицинским спиртом и протереть им жирное пятно. Снимать пятно лучше с изнаночной стороны пуховика. Затем простирнуть загрязнение с помощью обычного хозяйственного мыла.

На жирное пятно насыпать немного кухонной соли и осторожно потереть пальцами. После этого нужно стряхнуть соль и сменить ее на новую, повторив процедуру несколько раз. Постепенно пятно должно исчезнуть.

Как устранить белые разводы после стирки

Избавиться от белых разводов на куртке или пуховике можно с помощью влажной тряпки или вискозной салфетки. Главное, каждый раз после протирания прополаскивать тряпку под проточной водой. Если разводы сильно выражены, можно предварительно побрызгать водой из пульверизатора и потом оттереть салфеткой. А чтобы после стирки белые разводы не появлялись, старайтесь стирать куртки и пуховики с жидкими моющими средствами – они хорошо выполаскиваются и не оставляют следов. Также можно включить режим дополнительного полоскания.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от похмелья после застолья.

Цей матеріал також доступний українською