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Успейте оформить субсидию на уголь и дрова

Успейте оформить субсидию на уголь и дрова

Жители частных домов в отопительный сезон имеют право на субсидию для приобретения твердого печного бытового топлива: угля или дров. Если семья еще не получала субсидию на твердое топливо в 2023 году, можно обратиться за ней и в январе-феврале 2024 года.

Как сообщили в Министерстве соцполитики, в случае назначения выплата будет произведена в повышенном размере.

Предельный размер повышенной субсидии на твердое топливо составляет 16234 грн в год (ранее 6973 грн).

Куда обращаться?

  • в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
  • в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета;
  • в Центр предоставления админуслуг.

Также заявление на получение субсидии можно подать на сайте или через приложение Пенсионного фонда или в приложении «Дія».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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