Успейте оформить субсидию на уголь и дрова

Какие необычные услуги предоставляет железная дорога и как их заказать Многие услуги «Укрзалізниці», которые ранее предоставлялись исключительно на вокзалах или железнодорожных станциях, перешли в онлайн. Теперь на сайте services.uz.gov.ua можно сообщить о забытых в поезде вещах, заказать вокзального помощника или специальный вагон для людей с инвалидностью, а также отдельно купить билеты для военнослужащего или группы людей. «Одесская жизнь» узнавала, сколько стоят такие услуги и какие данные нужны для заполнения онлайн-форм. ПОДРОБНЕЕ

Сотрудники «скорой» требуют деньги: куда жаловаться? Иногда случается так, что сотрудники скорой или, как сейчас говорят, экстренной помощи требуют деньги за услуги, притом, что всю экстренную медицинскую помощь пациенты должны получать абсолютно бесплатно. ПОДРОБНЕЕ