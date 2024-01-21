Успейте оформить субсидию на уголь и дрова

Жители частных домов в отопительный сезон имеют право на субсидию для приобретения твердого печного бытового топлива: угля или дров. Если семья еще не получала субсидию на твердое топливо в 2023 году, можно обратиться за ней и в январе-феврале 2024 года.
Как сообщили в Министерстве соцполитики, в случае назначения выплата будет произведена в повышенном размере.
Предельный размер повышенной субсидии на твердое топливо составляет 16234 грн в год (ранее 6973 грн).
Куда обращаться?
- в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
- в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета;
- в Центр предоставления админуслуг.
Также заявление на получение субсидии можно подать на сайте или через приложение Пенсионного фонда или в приложении «Дія».
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