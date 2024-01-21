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Встигніть оформити субсидію на вугілля та дрова

Встигніть оформити субсидію на вугілля та дрова

Мешканці приватних будинків у опалювальний сезон мають право на субсидію для придбання твердого пічного побутового палива: вугілля або дров. Якщо сім’я ще не отримувала субсидію на тверде паливо 2023 року, можна звернутися по неї і в січні-лютому 2024 року.

Як повідомили у Міністерстві соцполітики, у разі призначення виплату буде здійснено у підвищеному розмірі.

Граничний розмір підвищеної субсидії на тверде паливо становить 16 234 гривні на рік (раніше було 6973 грн).

Куди звертатися?

  • у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;
  • до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
  • до ЦНАП.

Також заяву на отримання субсидії можна подати на сайті або через застосунок Пенсійного фонду або у застосунку «Дія».

Читайте також: Субсидії у 2024 році: коли можна позбутися виплат.

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