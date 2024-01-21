Встигніть оформити субсидію на вугілля та дрова

Які незвичні послуги надає залізниця та як іх замовити Багато послуг «Укрзалізниці», які раніше надавали виключно на вокзалах або залізничних станціях, перейшли в онлайн. Тепер на сайті services.uz.gov.ua можна повідомити про забуті в поїзді речі, замовити вокзального помічника або спеціальний вагон для людей з інвалідністю, а також окремо купити квитки для військовослужбовця або групи людей. «Одеське життя» дізнавалася, скільки коштують такі послуги та які дані потрібні для заповнення онлайн-форм. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Співробітники швидкої вимагають гроші: куди скаржитися? Іноді трапляється так, що співробітники швидкої або, як зараз кажуть, екстреної допомоги вимагають гроші за послуги, при тому що всю екстрену медичну допомогу пацієнти мають отримувати абсолютно безкоштовно. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ