Улица Чижикова – откуда взялось одно из шести имен легендарной Пантелеймоновской

Возил агитацию на рыбацком баркасе

Звали его Макаром Ивановичем Чижиковым, родился он в 1891 году в Очакове. Еще в юношеском возрасте, в ходе революции 1905 года, он примкнул к большевикам.

Макар был сыном местного рыбака, но «его челнок с белыми, как чайка, парусами», в отличие от Кости-моряка из песни, ходил не «в Херсон за арбузами», а в Одессу за большевистской агитационной литературой.

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Макара заприметили жандармы, в 17 лет едва не был арестован. Сослали бы его, «куда Макар телят гонял», но он сумел ускользнуть. После этого Чижиков с товарищами вел агитационную работу среди молодежи. Форма собраний была «гулянки» – как говорится, совмещал приятное с полезным.

Из рыбаков в чекисты

После октябрьской революции (в 1918 году) Макара Чижикова назначили военным комендантом Очакова, при этом он занимал еще несколько должностей – главы местной ЧК и коменданта укрепрайона. Поучаствовал Чижиков и в одесских делах: руководил здешней Красной гвардией, создавал подразделения для Красной армии.

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Погиб Макар Чижиков в 1919 году в бою с белогвардейцами. Уже в разгаре была Гражданская война… В Очакове и Одессе его именем назвали по улице, в Очакове в 1984 году «благодарные потомки» воздвигли на постамент его бюст (см. верхнее фото). А в 1998-м уже менее благодарные потомки «спионерили» с постамента бронзовую доску…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса