Новости Одессы и Одесской области

Улица Чижикова – откуда взялось одно из шести имен легендарной Пантелеймоновской

Улица Чижикова – откуда взялось одно из шести имен легендарной Пантелеймоновской

Совсем недавно мы в материале «От Рыбной до Пантелеймоновской…» ознакомили посетителей нашего сайта с историей улицы Пантелеймоновской в Одессе, вскользь упомянув, что «при Советах» она носила имя некоего Чижикова. А теперь о том, кем же был этот самый Чижиков.

Возил агитацию на рыбацком баркасе

Звали его Макаром Ивановичем Чижиковым, родился он в 1891 году в Очакове. Еще в юношеском возрасте, в ходе революции 1905 года, он примкнул к большевикам.

Макар был сыном местного рыбака, но «его челнок с белыми, как чайка, парусами», в отличие от Кости-моряка из песни, ходил не «в Херсон за арбузами», а в Одессу за большевистской агитационной литературой.

Еще по теме: Знаменитая площадь Мартыновского и улица Загубанского: как появились и куда исчезли

Макара заприметили жандармы, в 17 лет едва не был арестован. Сослали бы его, «куда Макар телят гонял», но он сумел ускользнуть. После этого Чижиков с товарищами вел агитационную работу среди молодежи. Форма собраний была «гулянки» – как говорится, совмещал приятное с полезным.

Чижиков, информация в музее

Информация о Чижикове в краеведческом музее

Из рыбаков в чекисты

После октябрьской революции (в 1918 году) Макара Чижикова назначили военным комендантом Очакова, при этом он занимал еще несколько должностей – главы местной ЧК и коменданта укрепрайона. Поучаствовал Чижиков и в одесских делах: руководил здешней Красной гвардией, создавал подразделения для Красной армии.

Вы также можете узнать: В Одессе назвали улицу в честь поющего священника-большевика: кем был этот нестандартный человек

Погиб Макар Чижиков в 1919 году в бою с белогвардейцами. Уже в разгаре была Гражданская война… В Очакове и Одессе его именем назвали по улице, в Очакове в 1984 году «благодарные потомки» воздвигли на постамент его бюст (см. верхнее фото). А в 1998-м уже менее благодарные потомки «спионерили» с постамента бронзовую доску…

Читайте также: От Рыбной до Пантелеймоновской: как 115 лет назад получила название одна из самых известных улиц Одессы.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua