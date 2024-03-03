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Вулиця Чижикова – звідки взялося одне із шести імен легендарної Пантелеймонівської

Вулиця Чижикова – звідки взялося одне із шести імен легендарної Пантелеймонівської

Нещодавно ми в матеріалі «Від Рибної до Пантелеймонівської…» ознайомили відвідувачів нашого сайту з історією вулиці Пантелеймонівської в Одесі, мимохіть згадавши, що «при Советах» вона носила ім’я якогось Чижикова. А тепер про те, ким же був цей Чижиков.

Возив агітацію на рибальському баркасі

Звали його Макаром Івановичем Чижиковим, народився він 1891 року в Очакові. Ще в юнацькому віці, під час революції 1905 року, він приєднався до більшовиків.

Макар був сином місцевого рибалки, але «його човник із білими, як чайка, вітрилами», на відміну від Кості-моряка з пісні, ходив не «до Херсона за кавунами», а до Одеси за більшовицькою агітаційною літературою.

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Макара помітили жандарми, у 17 років ледь не був заарештований. Заслали б його, «куди Макар телят ганяв», але зумів вислизнути. Після цього Чижиков із товаришами вів агітаційну роботу серед молоді. Форма зборів була «гулянки» – як кажуть, поєднував приємне з корисним.

Чижиков, інформація в музеї

Інформація про Чижика в краєзнавчому музеї

З рибалок у чекісти

Після жовтневої революції (1918 року) Макара Чижикова призначили військовим комендантом Очакова, при цьому він обіймав ще кілька посад – голови місцевої ЧК та коменданта укріпрайону. Взяв участь Чижиков і в одеських справах: керував місцевою Червоною гвардією, створював підрозділи для Червоної армії.

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Загинув Макар Чижиков 1919 року у бою з білогвардійцями. Вже в розпалі була Громадянська війна… В Очакові та Одесі його іменем назвали вулиці, в Очакові 1984 року «вдячні нащадки» спорудили на постамент його бюст (див. верхнє фото). А 1998-го вже менш вдячні нащадки «спіонерували» з постаменту бронзову дошку…

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Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФІЛЬ
[mistape]
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