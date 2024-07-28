Улица 5-го декабря в Одессе: почему ее так назвали и куда исчезла

Амвросий Бучма – человек и пароход

Перед этим мы рассказали о том, что Старосенная площадь в Одессе называлась «9 января» в честь так называемого «Кровавого воскресенья» в 1905 году.

Давайте продолжим вспоминать даты в прежних названиях одесских улиц. Вот вам улица 5 Декабря. Название, кстати, тоже кровавого оттенка, но об этом ниже. А сейчас эта улица носит имя Амвросия Бучмы (1891-1957) – украинского актера, режиссера театра и кино. Но, скажу откровенно, для меня АМВРОСИЙ БУЧМА – не кино, и не театр, а надпись на борту речного трамвайчика, который много десятилетий трудился на маршрутах Херсон – Цюрупинск (сейчас это Олешки) и Херсон – Голая Пристань. И до того, и до другого райцентра – рукой подать, Цюрупинск (Левобережье Днепра) вообще, как на ладони с высоты правобережного Херсона виден. Но по обоим маршрутам «Амвросий Бучма» не спеша греб целых 45 минут, хотя появившийся с годами ему на подмогу водомет «Самуил Маршак» до Гопри добирался за 15 минут. А на Цюрупинск водомет не пускали: только тихоход «Амвросий Бучма» мог так нежно пройти по узкой Цюрупинской Конке, чтобы ее поросшие плакучими ивами берега не размыть волной. А сейчас это места жестоких боев с потомками сталинистов, уже сдуру вписавших наши края в свою так называемую конституцию.

Сталинская конституция и улица в Одессе

Так вот, 5 декабря – это День конституции СССР. Ее называли сталинской. 5 декабря 1936 Чрезвычайный съезд Советов принял новую Конституцию СССР – конституцию победившего социализма. Она держалась довольно долго – до появления Конституции «брежневской», утвержденой 7 октября 1977 года.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что пропечатанные в сталинской конституции права и свободы граждан были лишь на бумаге. Не то, что за критику советской власти – за косой взгляд на какого-нибудь партийного деятеля была гарантирована «бесплатная путевка в Сибирь», а то и «высшая мера социальной защиты», т.е. расстрел. И для этого было достаточно всего 5-минутного заседания судейской «тройки» – таким был «справедливый суд». Собрания и митинги граждан? Да без проблем, но только когда они организованы и контролируются представителями власти и ее «карающего органа» – НКВД. В системе этого наркомата 24/7 трудились сотрудники отдела перлюстрации, перечитывавшие письма потенциальных «врагов народа» и перечеркивавшие тем самым соответствующую статью конституции. Да что там говорить: через 26 дней после 5 декабря 1936 года пришел год 1937-й, который стал символом кровавой политики сталинских репрессий, который открыл эпоху конвейерного уничтожения «хомо советикус», доказывая тем самым всю химерность их прав и свобод, изложенных в чисто пропагандистском документе под названием «Конституция СССР».

Это правильно, что улицы наших городов «забыли», что это за дата – 5 декабря. А вот люди забывать не должны…

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Фото с сайта Всеосвіта.юа