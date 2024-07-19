По следам покушения на Трампа: как пытались убить руководителей СССР

«Раз пошли на дело я и Рабинович»

Итак, кандидат в президенты США Дональд Трамп выжил после покушения. Если бы он был американским индейцем из племени ирокезов или апачей, то за ним после такого ранения навсегда закрепилось бы «погоняло» типа «Рваное Ухо».

И пусть ещё благодарит стрелкА с погонялом «Косоглазый баран» за то, что ранил его не в то место, куда недавно экс-глава «роскосмоса» Рогозин получил осколок. Неудобно было бы: кандидат в президенты США — и в ж… раненый! Короче, получилось с Трампом, как в старой одесской песне «Раз пошли на дело я и Рабинович». А дальше «Рабинович стрельнул, стрельнул — промахнулся, и попал немножечко в меня…»

Фаина Каплан, Ленин и анекдот

Вот именно так промахнулась в далеком 1918 году и эсэрка Фанни Каплан, стрелявшая в Ленина (это мы с вами, уважаемые читатели, плавно перешли к ранее анонсированной теме покушений на советских вождей).

Ильич выступал перед рабочими на московском заводе Михельсона, а она возьми да и пальни в него из револьвера. И промазала, будем считать, ведь ранение оказалось не смертельным. Причина? Когда-то «Армянское радио» предположило, что стоявшие рядом с Каплан рабочие вырывали оружие из её рук с криками «Дай лучше мне, ты же не попадешь!»

Эта история — энциклопедическая, а вот о покушениях на Сталина, сменившего Ленина у советского «штурвала», известно всего-ничего. Правда, до стрельбы там не доходило: спецслужба действовала на опережение. Вроде японцы хотели его порешить в его резиденции в Мацесте, для успеха они даже возвели павильон в натуральную величину, копирующий дом Сталина . Ванну Сталин принимал в одиночестве — на это и был расчет. Коварным планам японцев не суждено было сбыться. В начале 1939 года во время перехода границы террористическую группу уничтожили.

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Хрущев и крейсер

В апреле 1956 года якобы была попытка угробить и «сменщика» Сталина — Никиту Хрущева. Его хотели «замочить» вместе со всем экипажем крейсера «Орджоникидзе», на котором он прибыл с дружественным визитом в Англию.

Кроме него в составе делегации, расположившейся на борту крейсера «Орджоникидзе» находились председатель Совета Министров СССР Булганин, авиаконструктор Туполев, академик-атомщик Курчатов и другие официальные лица.

Крейсер стоял на якоре, когда вахтенный заметил, что рядом с крейсером кто-то всплыл и сразу нырнул обратно. Нырнувший офицер советской разведгруппы увидел диверсанта, устанавливавшего мину. Он сначала перерезал его дыхательное устройство, а затем — горло. Вскоре на одном из островов вблизи Портсмута обнаружили труп в легководолазном костюме, которого якобы идентифицировали как английского офицера.

Выстрел в Брежнева

А вот в «подсидевшего» Хрущева Леонида Брежнева реально стреляли 22 января 1969 года. После торжественной встречи космонавтов из экипажей «Союзов» кортеж Брежнева, который въезжал в Боровицкие ворота кремля, попал под обстрел.

Стрелял младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин. Он похитил из части два пистолета с патронами, переоделся в милицейскую форму и внедрился в таком виде в оцепление у Боровицких ворот. Ильин успел выпустить 8 пуль, пока его не сбил мотоциклист кортежа, а затем схватили службисты госбезопасности.

О покушении обыватели узнали только через 20 лет. Свой поступок Ильин мотивировал тем, что таким образом хотел добиться изменений в СССР. Они произошли! Если по-порядку, то ранее офицер Ильин не скрывал перед сослуживцами своего восхищения поступком морпеха Ли Харви Освальда, в 1963 году застрелившего Джона Кеннеди: » Одним выстрелом он вошел в историю!».

Показательно, что после теракта Ильина все слышавшие эти его мысли сослуживцы за недонесение «куда положено» получили реальные сроки по 5 лет. Служил Ильин под Ленинградом. Украл в «оружейке» два ПМ-9 и патроны, из Ленинграда самолетом добрался в Москву (металлодетекторов в аэропортах тогда не было).

Из его части о ЧП доложили в КГБ, и в москве уже начали «принюхиваться», но искали офицера в армейской форме. А Ильин, узнав, что мероприятие перенесено на сутки, заночевал у знакомой и одолжил у её мужа милицейскую форму. В ней он без проблем и встречал кортеж. Брежнев ехал в четвертом автомобиле. Ни один из них бронированным не был — тогда в СССР никому и в дурном сне не могло привидеться, что могут стрелять в главу государства.

В первой машине с открытым верхом ехали космонавты из только вот приземлившихся «Союз-4» и «Союз-5». Во второй, закрытой, — покорители космоса предыдущих лет: Береговой, Николаев, Леонов и Терешкова. Первую машину Ильин пропустил, а по второй, как ковбой, начал стрелять с двух рук, не видя лиц пассажиров. Из 16 выпущенных Ильиным пуль девять попали в машину. Был убит водитель. Брежнев отделался легким испугом. Прямую трансляцию мероприятия прервали.

Ильина поместили в казанскую закрытую «психушку». Там держали в одиночной камере. Интересный момент: в СССР в 1977 году было много шумихи вокруг проекта новой конституции — «брежневской». Граждан призывали принять участие в ее обсуждении. На призыв отозвался и пациент специализированной психбольницы в Казани. Он предлагал дополнить конституцию статьей о праве граждан на терракт в случае, если политика руководителя государства будет противоречить Основному закону. Автора идеи звали Виктор Ильин.

Зарплата и квартира за теракт

В 1990 году Военная коллегия Верховного суда СССР постановила освободить Ильина как больше не представляющего общественной угрозы. Выйдя на волю, он начал добиваться выплаты ему задолженности по зарплате за 20 лет. Дело выиграл, потому что из армии его официально не увольняли, два десятилетия считали на больничном. Получил 1-комнатную квартиру в Ленинграде.

Выше я указал, что Ильин таки добился улучшений в стране. Да, в СССР начали производить бронеавтомобили для VIP, в аэропортах появились «рамки», в КГБ — спецподразделение «Альфа», создали выездную охрану Генсека — 10 человек. Ну и еще «в тему»: первым Ильина допрашивал глава КГБ Юрий Андропов. Вскоре он стал главой СССР и…схлопотал свою пулю.

Месть вдовы

19 февраля 1983 года вдова главы МВД СССР Светлана Щелокова совершила покушение на Андропова в лифте элитного дома. Они были соседями и генсек не удивился, увидев Светлану, забежавшую вслед за ним в лифт.

Щелокова хорошо знала привычки Андропова и то, что он любит один ездить в лифте до своей квартиры. Знала она, что у Андропова больные почки. Стреляла она как раз по почкам.

Андропов чудом выжил. Щелокова поднялась до своего этажа, зашла в квартиру и застрелилась. Незадолго до этого таким же способом покончил с собой ее муж. Андропов уволил его за злоупотребления и, зная, что увольнением дело не ограничится, Щелоков пустил себе пулю в голову. После покушения Андропов прожил еще год.

Слесарь против Горбачева

Следующим стал Михаил Горбачев. Его пытался убить некий Шмонов. 7 ноября 1990 года он пришёл на Красную площадь. Под полами пальто слесарь Ижорского завода нес обрез охотничьей 2-стволки.

Александр Шмонов творчески подготовился к покушению: надел парик и приклеил усы. Находясь на расстоянии полусотни метров от Горбачева, Шмонов вытащил оружие и выстрелил, но стоявший рядом милиционер ударил по обрезу и сбил прицел. Кстати, Горбачев был в бронежилете.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса