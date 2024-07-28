Вулиця 5-го грудня в Одесі: чому її так назвали і куди зникла

Амвросій Бучма – людина та пароплав

Перед цим ми розповіли про те, що Старосінна площа в Одесі називалася «9 січня» на честь так званої «Кривавої неділі» 1905 року.

Давайте продовжимо згадувати дати у колишніх назвах одеських вулиць. Ось вам вулиця 5 Грудня. Назва, до речі, також кривавого відтінку, але про це нижче. А зараз ця вулиця носить ім’я Амвросія Бучми (1891-1957) – українського актора, режисера театру та кіно. Але, скажу відверто, для мене АМВРОСІЙ БУЧМА ​​– не кіно, і не театр, а напис на борту річкового трамвайчика, який багато десятиліть працював на маршрутах Херсон – Цюрупинськ (зараз це Олешки) та Херсон – Гола Пристань. І до того, і до іншого райцентру – рукою подати Цюрупинськ (Лівобережжя Дніпра) взагалі, як на долоні з висоти правобережного Херсона видно. Але по обох маршрутах «Амвросій Бучма» не поспішаючи гріб цілих 45 хвилин, хоча водомет «Самуїл Маршак» до Гопрі, що з’явився з роками, добирався за 15 хвилин. А на Цюрупинськ водомет не пускали: тільки тихохід «Амвросій Бучма» міг так ніжно пройти вузькою Цюрупинською Кінкою, щоб її порослі плакучими вербами береги не розмити хвилею. А зараз це місця жорстоких боїв із нащадками сталіністів, які вже здуру вписали наші краї у свою так звану конституцію.

Сталінська конституція та вулиця в Одесі

Так ось, 5 грудня – це День конституції СРСР. Її називали сталінською. 5 грудня 1936 Надзвичайний з’їзд Рад прийняв нову Конституцію СРСР – конституцію соціалізму, що переміг. Вона тривала досить довго – до появи Конституції «брежневської», затвердженої 7 жовтня 1977 року.

Не треба бути семи п’ядей у ​​лобі, щоб зрозуміти, що продруковані у сталінській конституції права та свободи громадян були лише на папері. Не те, що за критику радянської влади – за косий погляд на якогось партійного діяча було гарантовано «безкоштовну путівку до Сибіру», а то й «вищу міру соціального захисту», тобто. розстріл. І для цього було достатньо всього 5-хвилинного засідання суддівської «трійки» – таким був «справедливий суд». Збори та мітинги громадян? Так без проблем, але тільки коли вони організовані та контролюються представниками влади та її «караючого органу» – НКВС. У системі цього наркомату 24/7 працювали співробітники відділу перлюстрації, які перечитували листи потенційних «ворогів народу» і тим самим перекреслювали відповідну статтю конституції. Та що там казати: через 26 днів після 5 грудня 1936 року настав рік 1937-й, який став символом кривавої політики сталінських репресій, який відкрив епоху конвеєрного знищення «хомо радікус», доводячи тим самим усю химерність їхніх прав і свобод, викладених у суто пропагандистський документ під назвою «Конституція СРСР».

Це правильно, що вулиці наших міст забули, що це за дата – 5 грудня. А от люди забувати не повинні…

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Фото із сайту Всеосвіта.юа