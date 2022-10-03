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Украинские региональные медиа: как они борются за свободу Украины (видео)

В конце сентября в испанском городе Сарагосе состоялся Всемирный конгресс журналистов, организованный Всемирной газетной ассоциацией (WAN-IFRA). Одним из лидеров делегации от Украины стала Оксана Бровко – руководитель Ассоциации независимых региональных издателей Украины (АНРВУ). Эта организация помогает развиваться независимым локальным медиа, а в нынешнее непростое время – еще и выживать.

Уже 7 месяцев в Украине идет война, развязанная коварной и вероломной страной-агрессором. И наряду с бойцами, которые шаг за шагом, метр за метром отвоевывают у оккупантов нашу землю на передовой, на нашу общую Победу трудятся на своем фронте и украинские независимые медиа – газеты, журналы, новостные сайты. Каково им сейчас? Как живется и работается? Ведь редакции некоторых СМИ оказались на временно оккупированной территории, кто-то вынужден был оставить свой город после прилета в родной дом вражеских ракет, а кто-то вынужден постоянно прятаться в подвалах из-за воздушных тревог.

Оксана Бровко показала своих зарубежным коллегам видео о работе украинских журналистов во время войны. Представляем вашему вниманию одно из этих видео.

«Это одно из двух видео, после которого все присутствующие встали и аплодировали, со слезами на глазах и поддержкой на устах. Это были аплодисменты всем храбрым, смелым, честным, патриотическим украинским медиа, борющимся за нашу независимость вместе с нашим войском»,

– прокомментировала у себя в Facebook Оксана Бровко.

В создании ролика принимала непосредственное участие редакция «Одесской жизни». Его авторы – корреспондент Вера Корольченко и оператор Игорь Казанжи. Одним из спикеров в видеоролике выступил главный редактор изданий «Одесская жизнь» и «На пенсии» Геннадий Чабанов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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