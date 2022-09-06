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Как война изменила работу редакции? Рассказываем редактору из США

Как война изменила работу редакции? Рассказываем редактору из США

Геннадий Чабанов главный редактор изданий «Одесская жизнь», «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма» рассказал журналистке из США о том, как война сменила работу редакции.

Мариса Порто, редактор и издатель из США, проводит исследования украинских медиа для американской аудитории и университета Северной Каролины. Ее интересует, как повлияла война на работу СМИ в Украине. Для проведения исследования она пригласила к сотрудничеству несколько региональных медиа, в том числе «Одесскую жизнь» и приехала в нашу страну.

Редактор спрашивала, как происходит работа редакции, какие коррективы внесла война, как журналисты проверяют информацию и противодействуют дезинформации.

— Первые недели после начала полномасштабного вторжения были непростыми. Мы работали над тем, чтобы выполнить обязательства перед своими читателями – вовремя доставлять им газеты и оперативно давать информацию на сайте, хотя это было очень тяжело – организационно и психологически, – рассказал главный редактор «Одесской жизни» Геннадий Чабанов.

Сайт «Одесская жизнь» и наши страницы в социальных сетях оперативно освещали события в Одессе и стране. За этот период посещаемость выросла почти вдвое. Для читателей газет в течение первых недель были изданы два бесплатных спецвыпуска газеты «Одесская жизнь». Прежде всего для людей постарше, которые не могли получать информацию на сайте: перечень бомбоубежищ, ситуация на границе, комендантский час и как себя вести, что делать во время обстрелов и т.д.

Встреча с редактором из США

На фото: Светлана Жолобайло, директор программы UMPP от IREX; Геннадий Чабанов; Валентина Чабанова-Бабак, руководительница онлайн-проектов; Мариса Порто (слева направо).

Однако не только война вносит серьезные коррективы в работу редакции, но и власть. Например, 20 июля все газеты, которые издаются в Одесской области и печатаются в коммунальном предприятии «Черноморье» областного совета, не были отправлены читателям из типографии. Заблокировала работу комиссия областного совета.

– Это нонсенс. Такая ситуация гипотетически была возможна только при Януковиче, — сказал во время встречи с Марисой Порто главный редактор издания «Одесская жизнь» Геннадий Чабанов. — Для сравнения приведу пример, как россияне действовали в Херсоне. В первые недели оккупации был налажен выпуск газеты «Надднепрянская правда» с бесплатным распространением по всей оккупированной территории Херсонщины. А в Одесской области независимые издания не могли вовремя попасть к читателям.

Через несколько дней на встрече редакторов с председателем областного совета Григорием Диденко поднималась проблема информационной безопасности в регионе и возникшей конфликтной ситуации. Но вопросы остались, а за прошлый месяц их стало еще больше.

Геннадий Чабанов поделился с редактором из США спецвыпусками газет, которые уже стали историей и поблагодарил американский народ, правительство и медиа за поддержку в самый тяжелый период независимой Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области подписчики остались без газет из-за действий комиссии Одесского облсовета.

Фото: Том О’Нилл, фоторепортер из США

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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