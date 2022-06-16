Газета «Одесская жизнь» и другие получили право на жизнь: о единстве и поддержке печатных изданий во время войны

Начиная с июня 2022 года, газеты в Чернигове, Херсоне, Ровно, Кременчуге, Черновцах, Виннице, Тернополе, Хмельницком, Козятине и Одессе имеют возможность выходить, потому что решен один из наиболее болезненных вопросов печатных медиа – недостаток бумаги.

Не о проблеме, а о путях ее решения и не о трудностях, а о помощи, взаимодействии и поддержке рассказала директор Ассоциации независимых региональных издателей Украины (АНРИУ) Оксана Бровко.

Если бы вы знали, какое количество людей, компаний, стран было вовлечено в процесс поиска поддержки, а затем и доставки газетной бумаги в украинские медиа, вы бы почувствовали столь же сильно эту мощную силу поддержки украинцев, как чувствую ее я.

Из далекой Норвегии, в дружественную Польшу, при поддержке коллег со всего мира газетная бумага прошла от Norske Skog, через Agora, при поддержке WAN-IFRA, БО «УСЛ», юридической фирмы Kinstellar и благодаря неутомимому труду команды-организатора процесса Ассоциации независимых региональных издателей Украины.

Почти 48 тонн… Много это или мало? Не знаю. Знаю только, что благодаря этому вы сможете читать газеты в десяти городах/областях Украины в течение месяца! А это – источник оптимистичных новостей о наших победах, печальных сообщениях о потерях, полезных данных о том, как жить в условиях войны и обнадеживающие статьи о том, как будем все отстраивать после нашей победы.

Эта история – о взаимоподдержке, о теплых отношениях с коллегами, о единстве и о том, как важно держаться вместе.

До Победы!