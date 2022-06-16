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Газета «Одесская жизнь» и другие получили право на жизнь: о единстве и поддержке печатных изданий во время войны

Газета «Одесская жизнь» и другие получили право на жизнь: о единстве и поддержке печатных изданий во время войны

Начиная с июня 2022 года, газеты в Чернигове, Херсоне, Ровно, Кременчуге, Черновцах, Виннице, Тернополе, Хмельницком, Козятине и Одессе имеют возможность выходить, потому что решен один из наиболее болезненных вопросов печатных медиа – недостаток бумаги.

Не о проблеме, а о путях ее решения и не о трудностях, а о помощи, взаимодействии и поддержке рассказала директор Ассоциации независимых региональных издателей Украины (АНРИУ) Оксана Бровко.

директор Ассоциации независимых региональных издателей Украины Оксана Бровко

Оксана Бровко

Если бы вы знали, какое количество людей, компаний, стран было вовлечено в процесс поиска поддержки, а затем и доставки газетной бумаги в украинские медиа, вы бы почувствовали столь же сильно эту мощную силу поддержки украинцев, как чувствую ее я.

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Из далекой Норвегии, в дружественную Польшу, при поддержке коллег со всего мира газетная бумага прошла от Norske Skog, через Agora, при поддержке WAN-IFRA, БО «УСЛ», юридической фирмы Kinstellar и благодаря неутомимому труду команды-организатора процесса Ассоциации независимых региональных издателей Украины.

бумага для газет

Почти 48 тонн… Много это или мало? Не знаю. Знаю только, что благодаря этому вы сможете читать газеты в десяти городах/областях Украины в течение месяца! А это – источник оптимистичных новостей о наших победах, печальных сообщениях о потерях, полезных данных о том, как жить в условиях войны и обнадеживающие статьи о том, как будем все отстраивать после нашей победы.

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Эта история – о взаимоподдержке, о теплых отношениях с коллегами, о единстве и о том, как важно держаться вместе.

До Победы!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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