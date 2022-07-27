«Одесской жизни» – 15 лет!

Сегодня, 27 июля, газете «Одесская жизнь» исполнилось 15 лет. Это 780 отпечатанных номеров, почти 16 тысяч полос, тысячи полезных и актуальных статей, репортажей, заметок, миллионы слов, призванных донести важную информацию до каждого читателя.

Сегодня, 27 июля, газете «Одесская жизнь» исполнилось 15 лет. Это 780 отпечатанных номеров, почти 16 тысяч полос, тысячи полезных и актуальных статей, репортажей, заметок, миллионы слов, призванных донести важную информацию до каждого читателя.

«Одесская жизнь» – это оперативный и удобный способ получения информации о событиях в регионе, стране и за ее пределами. Мы идем в ногу со временем, поэтому для наших читателей сегодня работают сайт odessa-life.od.ua, страница «Одесской жизни» в Фейсбуке, одноименный Телеграм-канал и специальная группа в Вайбере – «Коммуналка ОЖ». Все это позволяет нашим читателям выбрать удобный для себя канал получения информации.

А еще «Одесская жизнь» – это десятки сотрудников редакции, которые вот уже 15 лет честно и профессионально делают свою работу.

Но самое главное, «Одесская жизнь» – это десятки тысяч читателей – жителей Одессы и области. Нам важен и нужен каждый из вас, потому что без вас – нет и нас.

Сегодня все мы находимся в сложнейших условиях. Война внесла свои коррективы в нашу жизнь и работу. Мы перестроили работу с поправкой на военное время, чтобы оставаться на плаву и продолжать выпускать газету. Ведь из-за боевых действий возникли серьезные проблемы с поставкой бумаги, с логистикой, с топливом. Но мы приняли решение – выстоять! Ради вас, наши уважаемые читатели!

Потому мы надеемся на ваше понимание, дорогие читатели, и на то, что вы останетесь вместе с нами даже в это трудное время!

Ведь сегодня каждый текст о событиях, которые происходят в Украине, — это боль каждого из нас: и журналистов, и читателей. Поэтому мы не устанем публиковать многочисленные рассказы очевидцев, фотографии из городов и сел разных частей нашей страны о происходящем там. Мы вместе с вами, дорогие читатели, ведем летопись этой проклятой войны! Потому мы призываем всех читателей не молчать и распространять свидетельства зверств и преступлений российских захватчиков.

А еще мы просим у вас, наши дорогие читатели, поддержки. Оказать ее сегодня довольно просто: оформить подписку на газету «Одесская жизнь» или же регулярно покупать наши свежие еженедельные номера в супермаркетах региона и в других торговых точках. А еще – читайте материалы на нашем сайте, подписывайтесь на наши страницы и группы в соцсетях и мессенджерах. Это позволит нам выстоять и в дальнейшем работать на информационном фронте Одессы и Украины в целом, радовать читателей интересными и полезными материалами.

С днем рождения, «Одесская жизнь»!

Все буде Україна!