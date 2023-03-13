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Польша передала гуманитарную помощь жителям Балты

Польша передала гуманитарную помощь жителям Балты

Передача гуманитарной помощи жителям Балты проходила на украинской стороне, непосредственно возле польско-украинской границы.

Польскую сторону представляла делегация во главе с заместителем городского головы Домбровского уезда Кшиштофом Бриком, а украинское самоуправление сопровождал заместитель городского головы Балты Федор Молодец.

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Передача подарков стала возможной благодаря сбору, который проводил социальный комитет Домбровского уезда во главе со старостой Леславом Вечореком, а также щедрости и доброте жителей польского края, благодаря которым удалось приобрести электрогенераторы и продукты.

Пищевые продукты длительного хранения предоставили местные власти гмины (общины) Домброва-Тарновская, а перевязочные материалы и средства гигиены — больница в Домброве-Тарновской.

гуманитарная помощь

Генератор электроэнергии для католического прихода св. Станислава пожертвовало районное предприятие водоснабжения и канализации в Домброве-Тарновской.

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— Спасибо всем жертвователям, которые проявили доброту, оказали помощь и щедрую поддержку Украине в эти трудные времена борьбы за свободу и независимость. Выражаем благодарность за сотрудничество, благосклонность и помощь всем, кто присоединился к этой благотворительной миссии в Польше, — сказал Федор Молодец.

Особую благодарность подготовил польским друзьям Балтский городской голова Сергей Мазур – грамоты польским дарителям. В ближайшие дни их передадут адресатам.

— Все полученное нами будет передано в воинские части нашим ребятам и на объекты инфраструктуры по необходимости, — отметил городской голова.

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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