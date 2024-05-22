В Одессе пройдет Интеллект форум-2024: программа

7-9 июня 2024 года в Одесской национальной научной библиотеке состоится ежегодный общенациональный Интеллект-форум. В рамках мероприятия будет проведена XXIV Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга в Одесской области» и Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «V ОдессаБиблиоСамит».
Соорганизаторами и партнерами проекта традиционно выступают Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Государственное научное учреждение «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова», Одесская областная государственная администрация, Одесский областной и Одесский городской советы, Украинский институт книги, Всеукраинская общественная организация «Украинская библиотечная ассоциация» и Всеукраинская общественная организация «Библиополис».
Основная цель мероприятия — содействие возрождению и расцвету культуры в Украине, утверждению национальной идентичности украинского народа и популяризации государственного языка, стимулирование развития книгоиздательского дела и книгораспространения, продвижение и репрезентация современной украинской книги, воспитание культуры чтения на лучших образцах отечественной и мировой литературы в украинском переводе, содействие пополнению библиотек Одесской области новой отечественной книжной продукцией.
XXIV Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине»
Программа выставки-форума предусматривает широкий спектр публичных мероприятий по популяризации книги и чтения как для широких слоев населения, так и для профессионального направления:
- круглый стол по актуальным вопросам книгоиздания и пополнения библиотечных фондов в условиях войны,
- презентации новых отечественных изданий и издательских проектов,
- промоакции, автограф-сессии,
- онлайн-встречи с известными украинскими авторами,
- профессиональные дискуссии,
- мастер-классы,
- творческие площадки с участием представителей ведущих издательств Украины, писателей, иллюстраторов книги, литературных деятелей.
Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «V ОдессаБиблиоСамит»
В рамках конференции планируется обсудить следующее:
- культурные институты и институты памяти в условиях военного положения: опыт преодоления вызовов и угроз;
- культурное наследие как важная составляющая креативных индустрий и ресурс для развития страны;
- модели кроссекторального и междисциплинарного сотрудничества в сфере культуры и креативных индустрий;
- тренды культурных и креативных индустрий в современном мире;
- библиотеки, архивы, музеи в секторе креативных индустрий;
- цифровые проекты библиотек, архивов и музеев в информационном пространстве Украины и мира;
- успешные практики продвижения книги и чтения: практические советы, кейсы, наработки.
К участию в конференции приглашаются ученые и ведущие специалисты библиотек, архивов, музеев Украины и зарубежья, представители креативных индустрий, креативные предприниматели, художники, журналисты, педагоги, культурологи, представители общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.