В Одессе пройдет Интеллект форум-2024: программа

Соорганизаторами и партнерами проекта традиционно выступают Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Государственное научное учреждение «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова», Одесская областная государственная администрация, Одесский областной и Одесский городской советы, Украинский институт книги, Всеукраинская общественная организация «Украинская библиотечная ассоциация» и Всеукраинская общественная организация «Библиополис».

Основная цель мероприятия — содействие возрождению и расцвету культуры в Украине, утверждению национальной идентичности украинского народа и популяризации государственного языка, стимулирование развития книгоиздательского дела и книгораспространения, продвижение и репрезентация современной украинской книги, воспитание культуры чтения на лучших образцах отечественной и мировой литературы в украинском переводе, содействие пополнению библиотек Одесской области новой отечественной книжной продукцией.

XXIV Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине»

Программа выставки-форума предусматривает широкий спектр публичных мероприятий по популяризации книги и чтения как для широких слоев населения, так и для профессионального направления:

круглый стол по актуальным вопросам книгоиздания и пополнения библиотечных фондов в условиях войны,

презентации новых отечественных изданий и издательских проектов,

промоакции, автограф-сессии,

онлайн-встречи с известными украинскими авторами,

профессиональные дискуссии,

мастер-классы,

творческие площадки с участием представителей ведущих издательств Украины, писателей, иллюстраторов книги, литературных деятелей.

Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «V ОдессаБиблиоСамит»

В рамках конференции планируется обсудить следующее:

культурные институты и институты памяти в условиях военного положения: опыт преодоления вызовов и угроз;

культурное наследие как важная составляющая креативных индустрий и ресурс для развития страны;

модели кроссекторального и междисциплинарного сотрудничества в сфере культуры и креативных индустрий;

тренды культурных и креативных индустрий в современном мире;

библиотеки, архивы, музеи в секторе креативных индустрий;

цифровые проекты библиотек, архивов и музеев в информационном пространстве Украины и мира;

успешные практики продвижения книги и чтения: практические советы, кейсы, наработки.

К участию в конференции приглашаются ученые и ведущие специалисты библиотек, архивов, музеев Украины и зарубежья, представители креативных индустрий, креативные предприниматели, художники, журналисты, педагоги, культурологи, представители общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.