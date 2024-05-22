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В Одессе пройдет Интеллект форум-2024: программа

В Одессе пройдет Интеллект форум-2024: программа

7-9 июня 2024 года в Одесской национальной научной библиотеке состоится ежегодный общенациональный Интеллект-форум. В рамках мероприятия будет проведена XXIV Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга в Одесской области» и Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «V ОдессаБиблиоСамит».

Соорганизаторами и партнерами проекта традиционно выступают Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Государственное научное учреждение «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова», Одесская областная государственная администрация, Одесский областной и Одесский городской советы, Украинский институт книги, Всеукраинская общественная организация «Украинская библиотечная ассоциация» и Всеукраинская общественная организация «Библиополис».

Інтелект-форум

Основная цель мероприятия — содействие возрождению и расцвету культуры в Украине, утверждению национальной идентичности украинского народа и популяризации государственного языка, стимулирование развития книгоиздательского дела и книгораспространения, продвижение и репрезентация современной украинской книги, воспитание культуры чтения на лучших образцах отечественной и мировой литературы в украинском переводе, содействие пополнению библиотек Одесской области новой отечественной книжной продукцией.

Інтелект-форум

XXIV Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине»

Программа выставки-форума предусматривает широкий спектр публичных мероприятий по популяризации книги и чтения как для широких слоев населения, так и для профессионального направления:

  • круглый стол по актуальным вопросам книгоиздания и пополнения библиотечных фондов в условиях войны,
  • презентации новых отечественных изданий и издательских проектов,
  • промоакции, автограф-сессии,
  • онлайн-встречи с известными украинскими авторами,
  • профессиональные дискуссии,
  • мастер-классы,
  • творческие площадки с участием представителей ведущих издательств Украины, писателей, иллюстраторов книги, литературных деятелей.

Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «V ОдессаБиблиоСамит»

В рамках конференции планируется обсудить следующее:

  • культурные институты и институты памяти в условиях военного положения: опыт преодоления вызовов и угроз;
  • культурное наследие как важная составляющая креативных индустрий и ресурс для развития страны;
  • модели кроссекторального и междисциплинарного сотрудничества в сфере культуры и креативных индустрий;
  • тренды культурных и креативных индустрий в современном мире;
  • библиотеки, архивы, музеи в секторе креативных индустрий;
  • цифровые проекты библиотек, архивов и музеев в информационном пространстве Украины и мира;
  • успешные практики продвижения книги и чтения: практические советы, кейсы, наработки.

К участию в конференции приглашаются ученые и ведущие специалисты библиотек, архивов, музеев Украины и зарубежья, представители креативных индустрий, креативные предприниматели, художники, журналисты, педагоги, культурологи, представители общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.

 

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