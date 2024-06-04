В Одессе представят новинки ведущих книжных издательств Украины

В Одессе представят новинки ведущих книжных издательств Украины

7-9 июня 2024 года в Одессе пройдет XXIV Всеукраинскую выставку-форум «Украинская книга в Одесской области», которая объединит книголюбов, литераторов и издателей.

Одесская национальная научная библиотека в очередной раз станет местом встречи писателей, специалистов издательского дела, ученых, литературоведов, искусствоведов, иллюстраторов книги, библиотечных специалистов и широкой общественности.

Вас ждут книжные новинки ведущих издательств Украины, автограф-сессии, мастер-классы, конкурсы и много других активностей для взрослых и детей. В частности, Всеукраинская акция «Библиотека украинского воина», выездной Праздник украинской книги в городе Черноморск, художественная ярмарка, конкурс «Лучшая книга выставки-форума «Украинская книга в Одесской области» — 2024» и др.

Яркими страницами выставки-форума будут творческие встречи с украинскими писателями — Андреем Кокотюхой, Ярославом Грицаком, Мирославом Дочинцем, Виталием Запекой, Владой Литовченко, Тарасом Федюком и другими.

В работе выставки-форума принимают участие представители Министерства культуры и информационной политики Украины, ведущих библиотек и издательств Украины, центральных и местных органов государственной власти и местного самоуправления.

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