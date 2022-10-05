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В Одесской области задержали торговца ртутью (фото, видео)

В Одесской области задержали торговца ртутью (фото, видео)

В Одесской области правоохранители задержали мужчину при попытке реализовать 70 килограммов ртути.

По сообщению областного управления полиции, чрезвычайно токсичный «товар» 75-летний мужчина пытался сбыть за 60 тысяч долларов.

Ртуть

Ртуть2

Работники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и детективы Следственного управления ГУНП в Одесской области установили, что житель Таировской поселковой общины по месту жительства осуществляет продажу металлической ртути, соединения которой относятся к чрезвычайно токсичным для человека веществам первого класса опасности.

За килограмм ядовитого вещества правонарушитель просил 1000 долларов США.

Задержание торговца ртутью2

Мужчину задержали при попытке реализовать 70 килограммов ртути за 60 тысяч долларов. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители ходатайствуют перед судом о заключении торговца опасным товаром под стражу. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители выясняют, где мужчина приобрел опасное вещество.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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