Удар ракетами по Виннице и шутки губернатора как оружие: первые полосы мировых газет о войне в Украине

«Одесская жизнь» продолжает цикл публикаций о том, что пишут о войне в Украине ведущие мировые СМИ. А они не обошли своим вниманием ни ужасный теракт в Виннице, ни тему вывоза из Украины зерна. Представляем вашему вниманию очередной дайджест, от 15 июля 2022 года.

Главные темы газет:

россию обвиняют в ужасающих военных преступлениях. Ведь среди погибших от удара российской ракеты в Виннице были и дети;

Виталий Ким: губернатор, занимающийся тхэквондо, любит шутить о россиянах, но серьезно настроен победить своего врага;

новые маршруты для зерна из Украины;

в Украине продолжается война. Однако западные экономисты и политики считают, что уже знают, какой должна быть наша страна в будущем. При этом они мало хотят помогать финансово;

только 8 процентов беженцев из Украины находят работу в Швейцарии.

Великобритания. The Independent. «Россию обвинили в ужасных военных преступлениях. Дети были среди по меньшей мере 20 человек, которых вчера убили российская ракета в Виннице, центральная Украина».

Великобритания. The Times. «Украинский город атакован».

По меньшей мере, 23 человека среди которых три ребенка, были убиты в результате массированного ракетного удара по украинскому городу Винница в сотне километров от линии фронта.

Великобритания. The Guardian Weekly. «Губернатор, использующий шутки как оружие».

Губернатор Виталий Ким занимается тхэквондо, любит шутить о россиянах, но серьезно настроен победить врага.

Его острые шутки над русскими войсками в ежедневных видеообращениях в Telegram и других соцсетях, даже когда враг был в опасной близости, стали вирусными и превратились в мемы. А его лицо, напечатанное на футболках, быстро стало символом сопротивления.

Виталий Ким полагает, что «шутки имеют стратегическое значение».

Швейцария. Neue Zürcher. «Новые маршруты для зерна из Украины». О ключевой роли румынских портов.

Украина и ее партнеры лихорадочно ищут альтернативные маршруты экспорта украинского зерна. Ключевую роль в этом играют порты в низовьях Дуная и на черноморском побережье Румынии. Однако логистические проблемы огромны. И эксперты опасаются, что без открытия Одесского порта часть зерна, предназначенного для экспорта, реально не попадет на мировые рынки.

«Дешевые советы Украине». В Украине продолжается война. Однако экономисты и политики считают, что уже знают, какой должна быть страна в будущем. При этом они проектируют собственные пожелания и переоценивают возможности «дизайна».

За всеми идеями Запада стоит много проекций. Судя по всему, развивающаяся страна Украина должна добиться того, чего до сих пор не удавалось ни ЕС в целом, ни государствам-членам, а именно стать своеобразным модельным государством.

Впрочем, Украина пока не нуждается ни в каких видениях. Скорее, у страны очень конкретные потребности: ей ежедневно нужно много денег каждый день, чтобы выжить как государству. Но когда дело доходит до денег, западные страны далеко не так активны, как в более теоретическом вопросе о том, как следует восстанавливать Украину.

Швейцария. Tages-Anzeiger. «Лишь 8 процентов беженцев из Украины находят работу».

Из 57 339 украинцев, которые по состоянию на 14 июля 2022 получили статус защиты S в Швейцарии, трудоустроены лишь 32 526. Количество работающих беженцев растет еженедельно, но только 7,9 процента нашли работу на сегодняшний день. Об этом свидетельствуют новые данные Федерального статистического ведомства.

Отрасли гастрономии, IT и здравоохранения называют три основных проблемы: отсутствие языковых навыков, отсутствие опыта по уходу за детьми и малый опыт работы на местном рынке труда.

Между тем, бизнес-ассоциация цифровой Швейцарии видит в украинских беженцах большой потенциал. Знание немецкого языка часто не требуется в этой сфере. И 14 процентов имели опыт работы в сфере IT.

По данным рекрутингового портала Dynajobs, украинцам требуется дополнительная поддержка – помощь в адаптации резюме и на собеседовании. Следует инвестировать и нанимать украинских работников, даже если они еще не отвечают всем требованиям, например, плохо знаю язык, уверены швейцарские рекрутеры.

США. Arkansas Democrat gazette. «Ракеты попали в магазины и банкетный зал; убиты 23 человека». Подпись под фото: «Спасатели работают в здании, поврежденном российской крылатой ракетой в четверг в Виннице, Украина. По словам украинских властей, среди погибших трое детей».

США. Los Angeles Times. «В результате российского авиаудара погибли по меньшей мере 23 человека». Президент Украины обвиняет Москву в умышленном нанесении удара по мирным жителям в Виннице.

США. WSJ. «Российские ракетные удары ставят под угрозу города вдали от линии фронта». Подпись под фото: «В четверг (14 июля – ред.) спасатели работали на месте повреждения здания в результате ракетных обстрелов Винницы, города в центральной части Украины, тогда как Россия наращивает дальнобойные авиаудары. В результате теракта погибли по меньшей мере 23 человека».

Еще по теме:

Подготовил Сергей Чернявский