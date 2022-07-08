Первые полосы газет Британии об отставке Бориса Джонсона: значение для Украины

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стала главной темой всех национальных газет и их выпусков в Шотландии.

Премьера Великобритании Бориса Джонсона называют лучшим другом Украины. Он первым начал призывать Запад оказать серьезную помощь Украине в противодействии российской агрессии.

И поддержка проходила и проходит на всех уровнях: военном, дипломатическом, экономическом и санкционном. Британия вторая после США по объемам поставок вооружений и оказания финансовой помощи нашей стране. Эта страна один из главных лоббистов принятия все более и более жестких экономических санкций против российской федерации.

Борис Джонсон первым из западных лидеров приехал в осажденную Украину, где нет безопасных мест из-за постоянных обстрелов крылатыми ракетами.

Отставка Джонсона вызвала некоторые опасения, что поддержка нашей страны Великобританией может ослабнуть.

Но и он сам, и другие политики Соединенного Королевства уверили, что помощь и дальше будет поступать в прежних объемах, и даже расти.

«Джонсон бросает полотенце», завершая свое трехлетнее пребывание на посту премьер-министра — пишет «The Times». В четверг премьер-министр уступил давлению, чтобы уйти в отставку, признав во время своего выступления, что «это перерывы».

Критики призвали его оставить эту должность сейчас, когда началась борьба за лидерство, пишет газета.

После 59 отставок и восстание в кабинете министров привели к тому, что премьер-министр, наконец, согласился уйти в отставку с поста лидера страны в четверг — Guardian. Его заявление вызвало споры о том, когда он на самом деле уйдет, пишет газета. Издание описывает его действия как конец одного из «самых противоречивых и бурных периодов» в британской политике.

The Financial Times описывает конец правления Джонсона на посту премьер-министра как «бурный», заявляя, что он оставался непокорным до самого конца. Он защищал свой послужной список и обвинил депутатов-консерваторов в их «эксцентричном» решении отстранить его от должности, сообщает газета.

Как сообщает Daily Telegraph, высокопоставленные депутаты-консерваторы предупредили, что страна останется в «состоянии паралича», если премьер-министр останется на Даунинг-стрит до тех пор, пока не будет выбран его преемник. Газета пишет, что на фоне призывов назначить временного лидера, чтобы избежать месяцев политической неопределенности, г-н Джонсон сказал своему кабинету, что не будет проводить никаких новых политик, пока его не сменят.

В комментарии на первой полосе газета предполагает, что наследие г-на Джонсона в безопасности.

По крайней мере 11 тори рассматривают возможность участия в гонке за лидерство, чтобы заменить Джонсона, сообщает «i». Кандидаты, вероятно, будут сокращены до двух депутатов в течение 13 дней, прежде чем члены Консервативной партии проголосуют за следующего премьер-министра.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ