Как видит войну в Украине мир: первые полосы газет за 11 июля

С момента вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года эта война не сходит с первых полос мировой прессы. Как смотрят на конфликт в других странах, как меняются оценки происходящего — об этом в нашем дайджесте ведущих газет мира.

Польша. «Gazeta Wyborcza» — «Пылают путинские склады»

Украинская армия умело воспользовалась помощью. Россияне пытаются восполнить потери в обескровленных частях, чтобы начать новое наступление на Донбассе. Благодаря западной артиллерии украинцы смогли перечеркнуть их планы

Не проходит дня без большого взрыва в тылу у русских. В субботу утром произошло землетрясение в Алчевске, шахтерском городке с населением 100 000 человек недалеко от Луганска. Взорвался российский склад боеприпасов.

Алчевск находится под контролем России с 2014 года, когда прокремлевские наемники отделили части Луганской и Донецкой областей от Украины и создали там самопровозглашенные народные республики, контролируемые кремлевским псевдогосударством. Линия фронта сейчас проходит примерно 50 км к западу от Алчевска. Несмотря на такое расстояние, украинцам удалось точно поразить российский склад боеприпасов — о чем свидетельствует видео, на котором виден огромный огненный шар, сопровождающийся вторичными взрывами.

В ночь на субботу в российской глубинке было зафиксировано около десятка взрывов. Украинские ракеты попали на склады поставок, базы техники и командные пункты в Шахтерске, Иловайске, в окрестностях Донецка или в оккупированных Херсоне и Мариуполе.

Так работает переданная в Киев американская ракетная установка класса «земля-земля» типа HIMARS.

Первые экземпляры достигли передовой в конце июня. Сегодня у украинцев их девять, а американцы присылают еще. Управляемые по спутниковой навигации ракеты могут поражать цели на расстоянии до 70 км. Это вооружение, а также несколько десятков самоходных гаубиц, посланных Польшей, Францией, Германией и Словакией, позволяют Украине парализовать российскую логистику и командную цепочку.

После ухода украинцев из Северодонецка и Лисичанска, россияне объявили об оперативном перерыве, который намерены использовать для пополнения потерь в обескровленных во время боев частях. Именно поэтому украинская артиллерия наносила удары по складам боеприпасов и снаряжения. Это усложняет подготовку россиян к наступлению на Донбассе.

Украинцы отлично знают расположение российских складов. Одни были созданы к началу войны, другие были обнаружены разведкой, путем прослушивания военнослужащих или анализа спутниковых изображений НАТО.

Российская армия с начала войны доказала, что не справляется с логистикой. Уже на третий день вторжения танки, идущие на Киев, остановились в поле из-за нехватки топлива. Украинские атаки на конвои поставок усугубили эти проблемы.

В конце концов россиянам пришлось подвернуть хвост и уйти из Киева.

Еще одна проблема для их армии – рекруты, которые бы восполняли потери в частях. По украинским источникам, их более 37 тысяч.

Владимир Путин, опасаясь общественного протеста, отказывается объявлять всеобщую мобилизацию; поэтому о призыве речь не идет, и среди прочего разыскиваются новобранцы среди заключенных трудовых лагерей.

Новые вооружения у россиян тоже отсутствуют. Новая техника, поставляемая в Украину, это 60-летние бронетранспортеры МТ-ЛБ

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» — «Саамов* используют на российской войне»

Саамы видят саамскую территорию в Норвегии, Швеции, Финляндии и России как одну страну без границ, но они чувствуют вызов нового железного занавеса против России.

Подпись под фото: «Россияне пытаются нарисовать картину, как все саамы поддерживают войну. Они хотят, чтобы все были одинаковыми», — говорит саамский оленевод Ян-Ээрик Паадар.

* Саамы – немногочисленный финно-венгерский народ; коренной народ Северной Европы. Скандинавы называли их lappar или lapper, русские — «лопари», «лопляне» или «лоп», от этого наименования происходит название Лапландия, то есть «земля лопарей»; сами саами называют свою страну Sápmi.

Германия. «F.A.Z.» – «Шредер: не отказывайтесь от контактов с Путиным»

Несмотря на продолжающееся уже четыре с половиной месяца нападение России на Украину, Герхард Шредер не готов прерывать контакты с президентом России Владимиром Путиным. «Я не упущу возможности поговорить с президентом Путиным», — сказал Шредер в интервью F.A.Z. Он с непониманием следит за немецкими дебатами о доставке тяжелых вооружений: «Почему вы концентрируетесь на доставке вооружений? Я не верю в военное решение». В начале марта Шредер побывал в Москве и говорил с Путиным о войне на Украине. «Насколько я понял из моего разговора, он был заинтересован в переговорном решении. Как выглядит такое решение, можно будет узнать только во время переговоров». По его мнению, «все стороны должны помочь «не допустить дальнейшей эскалации конфликта». Судебное разбирательство против Шредера начнется в четверг в подрайоне СДПГ в Ганновере, который может закончиться исключением из партии. Шредер рассказал FAZ о своем дистанцировании от лидера СДПГ Ларса Клингбейла

Колонка: «Срок Мельника «заканчивается через несколько недель»

Посол Андрей Мельник, отозванный президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, заявил FAZ, что срок его полномочий формально «вероятно, истечет через несколько недель». Затем он с семьей отправится в Украину. «Германия останется в наших сердцах, – сказал Мельник. По словам Президента Украины, ротация является «стандартной» частью дипломатической практики. Уведомление о том, что Мельник станет заместителем главы МИД, пока официально не подтверждено.

«Südwest Presse» – «Зеленский отзывает посла Мельника».

Кроме посла в Берлине, должны ехать и другие дипломаты.

В должности посла Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно вызывал резонанс своей жесткой критикой федеральных властей – теперь его заменяют. Глава государства Владимир Зеленский в субботу подписал указ об увольнении 46-летнего и нескольких других украинских послов. Причины этого не были указаны; Недавно Мельник также вызвал раздражение в Киеве заявлениями о противоречивом лидере украинских националистов Степане Бандере.

Кроме Мельника глава государства Зеленский отозвал послов в Чехии, Норвегии, Венгрии, Индии, Непале, Мальдивах, Шри-Ланке и Бангладеш. Это «простая ротация, как это принято», заверил Зеленский. «Украинская сторона пока не сообщила Министерству иностранных дел об отзыве посла», — сказала в воскресенье пресс-секретарь министерства.

Недавно Мельник сделал себе имя в интервью, в котором назвал лидера националистов Бандеру украинским «борцом за свободу» и отрицал его ответственность за массовые убийства евреев и поляков во Второй мировой войне. Бандера – одна из самых спорных фигур в истории Украины.

Многие украинцы считают его национальным героем, он воевал как лидер украинских националистов против советской власти во Второй мировой войне.

Швейцария. «Tages-Anzeiger» — «Для Путина уступки – это не конец, а начало, знак двигаться дальше». Редактор о возрастающих призывах к переговорам с Россией

Представьте следующий сценарий: Франция внезапно нападает на Швейцарию. Президент Макрон хочет вернуть части франкоязычной Швейцарии, которые были аннексированы после Венского конгресса в 1815 году. Он считает, что Швейцария уделяет слишком мало внимания интересам франкоязычных регионов и ссылается на Röstigraben. Франция, по словам Макрона, не чувствует себя воспринятой всерьез, нет, даже спровоцированной. Итак, Макрон хочет воссоединить Женеву, Невшатель и Базель в великую французскую империю прошлых лет.

Голоса, призывающие к переговорам с Путиным, звучат все громче. Вы говорите «переговоры» и имеете в виду «сдачу». В этом безумном предложении отсутствует логика. Путину плевать на свою репутацию в Европе. Он всегда может продать свои действия в России как успех.

США. «NYT» – «Россия использует «невидимую мобилизацию», чтобы избежать призыва»

Деньги волонтерам и тактика сильной руки. Четверо российских ветеранов войны в Украине недавно опубликовали короткие видео в Интернете, чтобы пожаловаться на то, что они назвали пренебрежительным отношением к ним по возвращении в российский регион Чечни после шести недель на поле боя.

Один утверждал, что ему было отказано в выплате почти 2000 долларов. Другой жаловался, что местная больница отказалась удалить застрявшие в его теле осколки. Их публичные просьбы о помощи дали результаты, но не те, на которые они надеялись.

Помощник Рамзана Кадырова, управляющего Чечней автократа, долго ругал их по телевидению как неблагодарных и заставил их отказаться от своего заявления. «Мне заплатили гораздо больше, чем обещали», — сказал Николай Липа, молодой россиянин, до этого утверждавший, что его обманули.

«The Washington Times» — «Путин принесет напряжение и возможности для G-20»

Альянс с Зеленским давит на Байдена

Встреча G-20 в Индонезии в ноябре 2022 года должна стать знаменательным экономическим саммитом, потенциальным столкновением между враждующими странами и прямым противостоянием давних международных соперников, объединенных в одно целое.

Вероятно, это также будет одним из самых щепетильных актов геополитической балансировки, с которыми столкнулся президент Байден за 18 месяцев своего пребывания в должности.

Предстоящая встреча лидеров богатых и развивающихся стран уже стала горячей темой в Вашингтоне, Пекине, Москве, Киеве и Джакарте.

Некоторые аналитики в области внешней политики говорят, что встреча может пройти с участием президента россии владимира путина и президента Украины Владимира Зеленского, который также в списке приглашенных…

Форум может дать двум странам шанс согласовать соглашение о прекращении огня, если предположить, что конфликт еще будет продолжаться и представители двух сторон согласятся поговорить друг с другом.

Для Байдена же саммит станет дилеммой: как вести себя с российским лидером, который, по его словам, должен быть свергнут за развязывание войны в Украине.

Для США и их западных союзников ранние разговоры о бойкоте G-20 в знак протеста против включения Путина, похоже, погасли в пользу участия, но, возможно, с бойкотом и публичным игнорированием российского лидера, насколько это возможно. Эта стратегия была испытана на прошлой неделе, когда министры иностранных дел стран-участниц, включая госсекретаря Энтони Блинкена, встретились на Бали в преддверии полномасштабной встречи за четыре месяца.

Уругвай. «El Pais» – РУССКИЕ РАКЕТЫ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. По меньшей мере, 15 человек погибли в городе на востоке Украины.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ