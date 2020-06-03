У меня украли газовый счетчик. Что делать? Кто должен установить новый?

На почту редакции написала читательница. Женщина рассказывает, что у нее украли индивидуальный счетчик газа. Поэтому ее интересует, что делать в данном случае и за чей счет будет установлен новый прибор учета? В этом вопросе нас проконсультировали в компании “Одессагаз”, а также задали вопрос юристу.

Первое, что необходимо сделать в случае кражи индивидуального прибора учета, это написать заявление в полицию. Далее проинформировать об этом Одесский облгаз. Для этого необходимо:

– написать заявление с объяснением ситуации;

– предоставить справку с полиции, которая подтвердит кражу.

После подачи заявления к абоненту приедет сотрудник “Одессагаза” для обследования жилого помещения, о чем будет выписан акт.

При этом ответственность за сохранность прибора коммерческого учета лежит на собственнике квартиры. В “Одессагазе” подчеркивают, что установку нового счетчика абонент будет оплачивать сам.

В свою очередь юрист и Президент Ассоциации Инновационного Развития домохозяйств Станислав Драганов поясняет: «По закону за сохранность прибора учета отвечает его собственник. Нужно смотреть договор с “Одессагаз” – в нем должно быть указано и про счётчик, кто его собственник».

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