Что такое дискинезия?

Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) — это нарушение моторики желчного пузыря и желчных протоков, что приводит к сбою оттока желчи в двенадцатиперстную кишку и расстройству пищеварительного процесса.

Выделяют два основных типа дискинезии: гиперкинетический и гипокинетический. Первый характеризуется усиленными сокращениями желчного пузыря, что может привести к частым приступообразным болям в правом подреберье. Гипокинетическая форма патологии встречается чаще и проявляется пониженной активностью желчного пузыря и задержкой выведения желчи, что способно вызвать ее застой и образование камней.

Дискинезия может быть как врожденной, так и приобретенной. В целом это довольно распространенный диагноз, женщины страдают этим заболеванием почти в десять раз чаще мужчин.

Почему возникает нарушение?

Лариса Припиченко — врач-гастроэнтеролог высшей категории, работает в Днепропетровской городской больнице №6. Образование — Днепропетровский государственный медицинский институт. Специализация — гастроэнтерология, эндоскопия, ультразвуковое обследование. Стаж работы — 28 лет.

Основными причинами, вызывающими развитие дискинезии, считаются:

различные психоэмоциональные проблемы (хронический стресс, повышенная раздражительность, тревожность, нарушения сна, неврозы);

системное физическое и умственное переутомление;

нерегулярное питание и погрешности в рационе (в частности, злоупотребление жирным, острым и сладким);

генетическая предрасположенность;

эндокринные патологии: недостаточная функция надпочечников, сахарный диабет, гипотиреоз, гормональный сбой на фоне климакса;

хронические заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, холецистит, панкреатит, язвенная и желчнокаменная болезни;

присутствие в организме паразитов.

Дополнительными факторами риска считаются астеническое телосложение, малоподвижный образ жизни, наличие аллергии и дисбактериоза.

На что обращать внимание?

Признаки дискинезии во многом зависят от формы заболевания, выраженности нарушения оттока желчи и сопутствующих заболеваний. Но к самым распространенным симптомам относятся боль в правом подреберье, которая может быть кратковременной и острой или длительной и тянущей, дискомфорт и ощущение тяжести в животе, вздутие и метеоризм. Часто пациенты с дискинезией жалуются на горький привкус во рту, изжогу и отрыжку, тошноту или даже рвоту, нарушение стула (это может быть как запор при пониженной моторике желчного пузыря, так и диарея — при повышенной). Характерные симптомы часто усиливаются после еды (особенно если она была жареной, жирной или острой), стресса, физической нагрузки, бега.

К дополнительным проявлениям дискинезии относятся бело-желтый налет на языке, светлый цвет кала, желтоватый оттенок слизистых оболочек и кожи, снижение аппетита и веса, сухость во рту.

Какое лечение назначают?

Когда появляются симптомы дискинезии, необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Основная цель диагностики направлена на определение ее формы и выявление заболеваний-провокаторов.

Для этого обычно назначают комплексное обследование: общий и биохимический анализы крови, копрограмму, УЗИ органов брюшной полости, гастродуоденоскопию и др. Для определения первопричин дискинезии пациенту часто рекомендуются консультации невролога, эндокринолога, аллерголога, инфекциониста.

Помимо терапии, направленной на лечение основного заболевания (для этого могут назначить успокоительные, противоаллергические, противопаразитарные лекарства), пациенту нужно принимать препараты для нормализации работы желчевыводящих путей. При гипокинетической форме обычно назначают холекинетики, которые улучшают отток желчи, а также отвар плодов шиповника, настои зверобоя, бессмертника, душицы, кукурузных рылец.

Для устранения проявлений гиперкинетической дискинезии используют холеспазмолитики и холеретики. Основная терапия дополняется приемом отваров корня солодки, мяты, ромашки и плодов фенхеля.

При дискинезии полезны также физиопроцедуры, лечебная физкультура, прием минеральных вод с желчегонным эффектом (конкретные наименования в каждом случае назначает врач).

В случае осложненного течения заболевания или при некоторых врожденных аномалиях желчевыводящих путей изредка применяется хирургическое лечение.

Как питаться?

При проблемах с оттоком желчи обязательно придерживаться диеты. Рекомендуется питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями или же делать три основных приема пищи и два перекуса (подойдут орехи, бананы, кефир), есть больше каш, продуктов с отрубями, диетического мяса, тушеных овощей.

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