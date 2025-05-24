Майские страдания аллергиков: виноват ли тополь

В мае-июне для всех аллергиков наступают тяжелые времена – бесконтрольный насморк, чихание и раздражающий кашель, покраснение кожи, неконтролируемое слезотечение, боль в горле, опухшие глаза… И, конечно же, вся вина сразу ложится на тополиный пух, который, словно снегом, покрывает улицы.

Но, как выясняется, тополь вовсе ни при чем!

Биология тополя: почему появляется пух

Для начала – небольшой экскурс в мир растений. Как объяснил Владимир Немерцалов, тополь – это растение, которое бывает двух полов: мужского и женского. Мужские экземпляры производят пыльцу, а женские, после опыления, как и другие представители ивовых, к которым относится тополь, производят семена. Они, как хлопок, имеют нити, с помощью которых распространяются, находя влажное место. Там семя набухает и очень хорошо прорастает. Поэтому мы и видим множество деревьев ивы в парке Победы и в Дюковском парке возле прудов.

Кстати, выдающийся и крупнейший в Украине канадский тополь – ботанический памятник природы – уже более 200 лет растет во дворе дома №19 по улице Торговой.

Правда о тополином пухе и аллергии

Итак, в мае и июне тополя цветут и своим пухом, словно снегом, покрывают все вокруг. И вот тут начинается не восхищение природой, а раздражение: тополиный пух, словно вата, летит повсюду и попадает в глаза, рот, нос… И начинаются «приключения» аллергиков!

– Пух, поскольку он летит и оседает везде, впитывая в себя массу грязи из окружающей среды и пыли, является раздражителем. При этом сам по себе он не вызывает аллергических реакций, – подчеркивает Владимир. – Поэтому, когда пух попадает на слизистую оболочку носа, у человека начинается раздражение, так как сам тополиный пух переносит различные аллергены из-за высокой летучести. А вот чего действительно стоит опасаться – так это пыльцы злаков и амброзии, а также платанов и их острых колючек.

Мифы о смене пола у тополя

Также Владимир опровергает миф о том, что тополь якобы может менять пол. Поэтому в советские времена обрезали ветви тополя, чтобы он перестал цвести (стал мужским) из-за пожароопасности (так как пух хорошо горит).

Сами ветви, чтобы они не пропали, тогдашние специалисты укореняли в новых районах. Но это дерево имеет такое же количество хромосом, как и человек, а значит, имеет четкое определение пола.

Польза тополя для города и рекомендации

Да, тополиный пух во время цветения может раздражать. Но, оказывается, пользы от него больше. Да и предотвратить появление пуха легко – достаточно выбрать для посадки «мужское» дерево.

– В целом тополь – очень хорошее растение, особенно в городе, возле многоэтажек. Это позволяет сохранять водный баланс в воздухе и почве. Поэтому просто стоит использовать мужские экземпляры, правильно подбирать виды и сорта тополей. И, конечно, следить за деревом, вовремя его подрезать, потому что после 40 лет жизни оно становится опасным и может упасть на здания, людей или автомобили, – подчеркнул биолог.

Карта зеленых насаждений Одессы

Добавим, что в Одессе в 2020 году была создана Интерактивная карта зеленых насаждений, где волонтеры и специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» размещают информацию о зеленых зонах города.

Это позволяет проводить инвентаризацию деревьев, вести их автоматическую нумерацию и определять GPS-координаты – по этой электронной карте можно отслеживать состояние деревьев.

Вас также заинтересует: На севере Одесской области расцвел ядовитый красавец (фото).

Анна ВОЛОШИНА