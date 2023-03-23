Творчество, донорство, уверенность в Победе: как одесская Музкомедия будет отмечать День театра

Творческий конкурс, концерт, возможность присоединиться к команде доноров – вот так насыщенно и необычно Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) собирается отметить Международный день театра в этом году.

Одесская Музкомедия: «Наша сила – наша пісня»

«Мы дарим добро и радость!» – таков девиз и слоган нашего коллектива, который сегодня приобретает особый смысл! Будем же вместе! Разом до Перемоги!», – так приглашает ОАТМК своего зрителя присоединиться к театральному празднику.

Международный день театра, который отмечается 27 марта, и в этом году проходит на военном положении. Потому и программа его – особенная. В этот день Музкомедия приглашает своих зрителей на концерт «Наша сила – наша пісня».

Его программу продиктовало само время, в котором мы сейчас живем: это и наши слезы, и наша вера в Победу, наши ежедневные тревоги и поразительная сила духа.

Билеты на концерт, а их стоимость всего 10 гривен, можно приобрести в кассе театра.

Одесситов приглашают на творческий конкурс

Но еще до 27 марта каждый желающий может стать участником конкурса творческих работ «Театр будущего. Какой он?».

Условия конкурса: необходимо высказать свои мысли таким образом, чтобы это занимало не более 250 слов (язык произведения – украинский). Вы готовы? Тогда творите и присылайте свои работы на электронную почту театра (muzkomediya@gmail.com). Сделать это нужно не позднее 27 марта. Необходимо также указать свое имя и возраст.

В театре сообщают, что если повезет и именно ваше произведение станет лучшим, его обнародуют и пригласят на любой спектакль репертуара Музкомедии по вашему выбору. Желаем всем удачи!

А вы готовы стать донором?

В театре будут рады познакомиться не только с вашими творческими работами и увидеть вас на концерте, но и присоединиться к команде доноров.

Сдавать кровь собираются и сотрудники театра (там и в самом деле образовалась уже целая команда доноров, не менее тридцати человек), и все одесситы, которые готовы к ним присоединиться для реальной помощи нашим защитникам.

Сдача крови будет происходить в помещении медицинского пункта ОАТМК 29 марта с 9:00 до 12:00.

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Фото: пресс-служба ОАТМК и автора