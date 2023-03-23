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Творчество, донорство, уверенность в Победе: как одесская Музкомедия будет отмечать День театра

Творчество, донорство, уверенность в Победе: как одесская Музкомедия будет отмечать День театра

Творческий конкурс, концерт, возможность присоединиться к команде доноров – вот так насыщенно и необычно Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) собирается отметить Международный день театра в этом году.

Одесская Музкомедия: «Наша сила – наша пісня»

«Мы дарим добро и радость!» – таков девиз и слоган нашего коллектива, который сегодня приобретает особый смысл! Будем же вместе! Разом до Перемоги!», – так приглашает ОАТМК своего зрителя присоединиться к театральному празднику.

Международный день театра, который отмечается 27 марта, и в этом году проходит на военном положении. Потому и программа его – особенная. В этот день Музкомедия приглашает своих зрителей на концерт «Наша сила – наша пісня».

Праздничный концерт в Музкомедии

Его программу продиктовало само время, в котором мы сейчас живем: это и наши слезы, и наша вера в Победу, наши ежедневные тревоги и поразительная сила духа.

Билеты на концерт, а их стоимость всего 10 гривен, можно приобрести в кассе театра.

Одесситов приглашают на творческий конкурс

Но еще до 27 марта каждый желающий может стать участником конкурса творческих работ «Театр будущего. Какой он?».

Творческий конкурс объявила одесская Музкомедия

Условия конкурса: необходимо высказать свои мысли таким образом, чтобы это занимало не более 250 слов (язык произведения – украинский). Вы готовы? Тогда творите и присылайте свои работы на электронную почту театра (muzkomediya@gmail.com). Сделать это нужно не позднее 27 марта. Необходимо также указать свое имя и возраст.

В театре сообщают, что если повезет и именно ваше произведение станет лучшим, его обнародуют и пригласят на любой спектакль репертуара Музкомедии по вашему выбору. Желаем всем удачи!

А вы готовы стать донором?

В театре будут рады познакомиться не только с вашими творческими работами и увидеть вас на концерте, но и присоединиться к команде доноров.

Одесская Музкомедия, программа ко Дню театра

Сдавать кровь собираются и сотрудники театра (там и в самом деле образовалась уже целая команда доноров, не менее тридцати человек), и все одесситы, которые готовы к ним присоединиться для реальной помощи нашим защитникам.

Сдача крови будет происходить в помещении медицинского пункта ОАТМК 29 марта с 9:00 до 12:00.

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Фото: пресс-служба ОАТМК и автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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