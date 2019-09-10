Обмен пленными: кого Украина выдала России?

7 сентября домой вернулись не только захваченные в плен украинские моряки. Обмен между странами проходил по формуле «35 на 35». Именно такое количество человек передала Украина России и наоборот. Вот что известно о пленниках, которые отправились в Россию.

Владимир Цемах – командир отдельной роты противовоздушной обороны Снежного. Там в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского БУКа, из которого сбили малайзийский Боинг-777 рейса MH-17, в результате чего погибли 302 человека.

Кирилл Вышинский – глава РИА «Новости. Украина», у него двойное гражданство РФ и Украины. Его задержали в Киеве 15 мая 2018-го по обвинению в государственной измене. Отказывался участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной. Он намерен добиваться в судах Киева своего оправдания и освобождения.

Евгений Мефёдов — гражданин России. Участник одесского «Антимайдана», был задержан в 2014 году по обвинению в причастности к событиям 2 мая в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли 42 человека. В 2017 году Мефедова полностью оправдал суд, но СБУ сразу задержала его вновь. С тех пор находился в СИЗО, 19 августа был выпущен под залог.

Виктор Агеев — гражданин России, военнослужащий, спецназ ГРУ, снайпер. 24 июня 2017 был взят в плен в районе села Желобок на территории самопровозглашенной ЛНР. В апреле 2018 года приговорен к 10 годам заключения.

Александр Ракушин – офицер запаса Вооруженных сил Украины. Задержан в июне 2019 года по подозрению в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Александр Саттаров — гражданин Украины. Бывший милиционер, служил в «Беркуте», задержан в декабре 2017 года в Днепре по обвинению в сепаратизме.

Алексей Седиков – лейтенант запаса вооруженных сил РФ. Был взят в плен в июле 2016 года, через год приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в оккупированных районах Луганской области на стороне так называемой «ЛНР».

Александр Валехидис — гражданин России. Был задержан в июле 2014 года в Львове и обвинен в шпионаже в пользу России. Был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Аркадий Жидких — россиянин, воевал в составе бригады «Восток» на стороне самопровозглашенных республик. Задержан в сентябре 2015 года по обвинению в участии в террористической организации.

Андрей Васьковский — гражданин Украины. Бывший сотрудник СБУ. В августе 2018 года был задержан по обвинению в шпионаже в пользу России. 22 августа 2019 получил 1 год и 7 дней заключения — ровно столько, сколько пробыл в СИЗО, а потому вышел на свободу.

Владимир Галичий — гражданин Украины. Бывший депутат Севастопольского горсовета, который в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав России. Был задержан в сентябре 2015 года по обвинению в госизмене. Находился в СИЗО.

Сергей Гнатьев — гражданин Украины. Осужден за покушение на добровольца ОУН и участие в незаконных вооруженных формированиях. Информации о дате его задержания нет, однако 22 августа Апелляционный суд выпустил его из-под стражи после соответствующего ходатайства прокуратуры.

Сергей Егоров — гражданин России. Осужден за участие в незаконных вооруженных формированиях. Попал в плен в апреле 2017 года на Донбассе. Был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Ольга Ковалис и Павел Черных— граждане России. В апреле 2015 года были задержаны на блокпосту возле Мариуполя и обвинены в шпионаже. Находились в СИЗО.

Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров — граждане Украины. Были задержаны в июне 2018 года в Николаеве по обвинению в шпионаже. Обоим суд изменил меру пресечения на личное обязательство.

Сергей Лазарев — гражданин Украины, полковник ВВС Украины. Имел позывной «Сократ». Был задержан в 2017 году, а в 2018-м был приговорен к 4 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Юрий Ломако — гражданин Украины. Был задержан в декабре 2018 года в Очакове за шпионаж. Капитан 1-го ранга Военно-морских сил ВСУ. В апреле 2019 года его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Антонина Родионова — гражданка Украины. Экс-сотрудница Нацгвардии, задержанная за шпионаж. Признала вину и 24 января 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы.

Юлия Просолова — гражданка Украины. Была задержана в конце октября 2017 года и обвинена в организации взрыва в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.

Денис Сидоров — гражданин России. Воевал на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Был задержан в сентябре 2016 года на Донбассе. В феврале 2017-го получил 11 лет лишения свободы. Отбывал наказание в Житомирской колонии.

Станислав Ежов — гражданин Украины. Работал переводчиком у бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. Задержан 20 декабря 2017 года и обвинен в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами. В конце августа 2019 года Ежов признал вину и заключил сделку со следствием. Суд приговорил его к 3 годам 28 дням тюрьмы — ровно столько, сколько он просидел в СИЗО по закону Савченко, и, соответственно, был отпущен на свободу.

Игорь Кимаковский — гражданин России. Был задержан СБУ в июне 2015 года в поселке Березово Донецкой области. В СБУ заявляли, что он передавал в ДНР информацию о дислокации и перемещениях украинских войск.

Олег Хомиенко — гражданин Украины. Обвиняется в госизмене и дезертирстве. Был отпущен судом под личное обязательство.

Александр Баранов и Максим Одинцов — граждане Украины. Оба – бывшие солдаты ВСУ, которые в 2014 году приняли российское гражданство и стали военнослужащими российской армии. Задержаны на админгранице с Крымом. Баранов приговорен в Украине к 13 годам лишения свободы, Одинцов – к 14.

Елена Бобова, Валерий Пикалов, Денис Хитров — граждане Украины, Петр Мельничук — гражданин Молдовы. Участники антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014 года. Были задержали в 2017 году по двум статьям: незаконное хранение оружия и госизмена. Находились в Одесском СИЗО.

Аслан Басханов, Александр Тарасенко, Николай Еремин, Андрей Костенко — граждане Украины. Информация о том, за что они были задержаны и осуждены, на момент их обмена в Россию отсутствует.

Напомним, 7 сентября в Украину из России вернулись 11 политзаключенных и 24 военнопленных моряка. Ранее мы сообщали, сколько пленных украинцев остаются в России.

Фото: ТСН