Товар, которым пользуется каждый украинец, может сильно подорожать

Речь идет о туалетной бумаге. Известный экономист прогнозирует, что в 2023 году ее стоимость может вырасти на 50-60%.

Подорожание “товару №1” предрекает экономист Андрей Новак.

Прежде всего он основывается на данных европейской статистики. Так, в Польше в 2022 году туалетная бумага выросла в цене на 40%, в Германии на 25%.

Неизбежно подорожание, по мнению Новака, и в Украине. Причина в росте стоимсости сырья и энергоносителей, используемы в производстве этого товара.

«Самая дорогая составляющая производства сейчас это оплата энергоносителей, вторая составляющая — фонд зарплат, и третья — сырье. Из этих трех факторов и формируется себестоимость продукции. Когда эти элементы растут, то производитель вынужден рано или поздно поднять цены на товар. Я думаю, что по этой товарной позиции (туалетная бумага) рост в течение года может быть на 50-60%», — заявил эксперт.

Новак рассказал, что пока рост цен сдерживает самый крупный производитель туалетной бумаги и подобных групп товаров — Киевский картонно-бумажный комбинат (ККПК), расположенный в Обухове. Но как долго он это сможет делать, неизвестно. И, рано или поздно, производитель вынужден поднимать и цену на товар.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что оформить загранпаспорт и другие миграционные документы станет дороже.

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