Ученые обеспокоены замедлением Гольфстрима. По их подсчетам, активность течения еще никогда не была такой низкой за последние полторы тысячи лет.

Давайте посмотрим, чем это может грозить нашей планете и как изменится климат.

Что такое Гольфстрим?

Это, наверное, самое известное из всех течений. В большинстве случаев, когда говорят о Гольфстриме, то имеют в виду более глобальное явление — Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (АМОС). В эту систему, состоящую из множества теплых течений, и входит Гольфстрим.

Система течений перераспределяет тепло на нашей планете. И хотя мировой океан находится в постоянном движении, где одни течения переходят в другие, как на конвейере — именно с влиянием Гольфстрима связывают сегодняшний мягкий климат в Северной Америке и Европе.

И что происходит с Гольфстримом?

Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике замедляются. Ученые считают, что это реакция на глобальное потепление, вызванное парниковыми газами. «Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрим ослабнет еще на 34-45% к 2100 году», — считает профессор Постдамского университета Штефан Рамшторф.

Из-за глобального потепления увеличивается количество осадков и тают ледники Гренландии. Пресная вода попадает в мировой океан, нарушая циркуляцию Гольфстрима. Это может привести к переломному моменту, когда течение ослабнет настолько сильно, что пути назад уже не будет.

Что тогда произойдет с климатом?

Ученые пока не могут дать точного ответа, но последствия могут быть катастрофичными. Существующие гипотезы предполагают, что в Европе могут возникнуть экстремальные погодные условия. Зимой усилятся снежные бури, а летом возможна аномально сильная жара и снижение количества осадков.

Также прогнозируют повышения уровня океана. Нью-Йорк, Бостон и Майами вполне могут пострадать.

И этот процесс никак не остановить?

Видимо, нет. Можно только замедлить. Эксперты ООН признали множество климатических изменений необратимыми. 9 августа они опубликовали отчет, в котором называют эти изменения беспрецедентными за тысячи, а то и сотни тысяч лет. Например, подъем уровня моря это уже необратимый процесс.

В отчете сказано, что деятельность человека — главная и неоспоримая причина ускорения глобального потепления. Если немедленно не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, то в ближайшие десятилетия средняя температура поднимется на 1.5°C. А это приведет к увеличению аномальной жары, наводнениям и таянию ледников.

Мы уже рассказывали, какие изменения климата ждут Одессу в будущем и как приспособиться к новым реалиям.

Фото: Freepik, ukurier.gov.ua

