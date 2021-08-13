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Теплое течение Гольфстрим замедлилось: когда ждать холодов?

Теплое течение Гольфстрим замедлилось: когда ждать холодов?

Ученые обеспокоены замедлением Гольфстрима. По их подсчетам, активность течения еще никогда не была такой низкой за последние полторы тысячи лет.

Давайте посмотрим, чем это может грозить нашей планете и как изменится климат.

Что такое Гольфстрим?

Это, наверное, самое известное из всех течений. В большинстве случаев, когда говорят о Гольфстриме, то имеют в виду более глобальное явление — Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (АМОС). В эту систему, состоящую из множества теплых течений, и входит Гольфстрим.

Система течений перераспределяет тепло на нашей планете. И хотя мировой океан находится в постоянном движении, где одни течения переходят в другие, как на конвейере — именно с влиянием Гольфстрима связывают сегодняшний мягкий климат в Северной Америке и Европе.

Гольфстрим

И что происходит с Гольфстримом?

Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике замедляются. Ученые считают, что это реакция на глобальное потепление, вызванное парниковыми газами. «Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрим ослабнет еще на 34-45% к 2100 году», — считает профессор Постдамского университета Штефан Рамшторф.

Из-за глобального потепления увеличивается количество осадков и тают ледники Гренландии. Пресная вода попадает в мировой океан, нарушая циркуляцию Гольфстрима. Это может привести к переломному моменту, когда течение ослабнет настолько сильно, что пути назад уже не будет.

Что тогда произойдет с климатом?

Ученые пока не могут дать точного ответа, но последствия могут быть катастрофичными. Существующие гипотезы предполагают, что в Европе могут возникнуть экстремальные погодные условия. Зимой усилятся снежные бури, а летом возможна аномально сильная жара и снижение количества осадков.

Также прогнозируют повышения уровня океана. Нью-Йорк, Бостон и Майами вполне могут пострадать.

И этот процесс никак не остановить?

Видимо, нет. Можно только замедлить. Эксперты ООН признали множество климатических изменений необратимыми. 9 августа они опубликовали отчет, в котором называют эти изменения беспрецедентными за тысячи, а то и сотни тысяч лет. Например, подъем уровня моря это уже необратимый процесс.

В отчете сказано, что деятельность человека — главная и неоспоримая причина ускорения глобального потепления. Если немедленно не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, то в ближайшие десятилетия средняя температура поднимется на 1.5°C. А это приведет к увеличению аномальной жары, наводнениям и таянию ледников.

Мы уже рассказывали, какие изменения климата ждут Одессу в будущем и как приспособиться к новым реалиям.

Фото: Freepik, ukurier.gov.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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