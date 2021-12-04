Татьяна Кравченко: как сложилась судьба Валюхи из «Сватов»

В начале декабря актриса Татьяна Кравченко празднует свой 68-й день рождения. Настоящая слава пришла к ней поздно: это произошло в 2008 году, когда на телеэкраны вышел комедийный сериал «Сваты».

Татьяне Кравченко досталась роль счастливой жены, матери и бабушки Валентины Будько. Но в отличие от веселой Валюхи, в реальной жизни у актрисы все складывалось иначе. Рассказываем как…

Чужая среди своих

Татьяна Кравченко родом из Донецка. Отец будущей актрисы умер после рождения дочери. Воспитанием девочки занимался отчим – Эдуард Яковлев. Но когда у матери и отчима родилась общая дочь, Татьяна оказалась в семье «лишней»: «А я своим присутствием напоминала отчиму о мамином грехе».

Когда девушка стала совершеннолетней, она уехала в Москву поступать в театральное училище имени Щепкина: «Отчим сразКравченкоу сказал – мол, ты теперь взрослая, помощи никакой не жди». Да и к выбранной профессии он отнесся критично: «Погляди на себя, ну какая из тебя артистка? Ни копейки не дам, даже на проживание в столице, будешь еще локти кусать».

Потом Татьяна Кравченко призналась, что это только помогло ей – она поставила себе цель добиться успеха в жизни. И сделала это.

Татьяна Кравченко несчастна в любви?

Татьяна пережила немало неудач и в личной жизни. Первый супруг заставил сделать аборт. Александр Абдулов, с которым она жила в театральном общежитии и в которого была так влюблена, не обращал на девушку внимания: «Я понимала, что ему не пара. Он другой совсем. Мы были хорошей парой на сцене, с ума сходили за кулисами, а в жизни… Ему нравились маленькие». Второй брак актрисы оказался сущим адом: шесть лет ссор, конфликтов, необузданной ревности и даже рукоприкладства. И все это на фоне кризиса 90-х – ни денег, ни работы…

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Все, что спасало Татьяну, – это дочь Анна: «Важно, чтобы и муж, и жена старались сохранить отношения, а если только одна женщина пытается, то ничего не выйдет. Вот я всегда любила готовить, всячески старалась удивить мужа. Сосисками нужно было кормить, а так только трудов и времени жалко».

Недавно Кравченко призналась, что у нее были отношения с сыном Евгения Леонова Андреем. Они любили друг друга, но родители хотели видеть рядом с ним другую девушку: «Он в меня влюбился, а у меня такой любви не было никогда. Он как дитя. Я ему ответила взаимностью… Позднее ему со мной вообще запретили общаться».

Что за «Сватами»

Помимо кино Татьяна Кравченко обожает играть на театральной сцене: «Жизнь на сцене удивительна и открыта. Кино в силах выгодно преподнести даже бездарного актера – помогут оператор и монтаж. В театре – не спрячешься…». Также у актрисы есть дочь Анна, 1986 года рождения. Она занимается дизайном. У них с матерью очень теплые и дружеские отношения: «Хватит с меня мужиков! Нет никакого желания налаживать личную жизнь. Я женщина счастливая. Есть умница-дочка! О ней я должна думать и ей помогать. Я мать хорошая. Всю себя дочке отдаю. А что мне надо? Работа есть, достаток есть, дочка здорова. А за кобелями страдать… Я еще в своем уме!».

Заложница одной роли

Этим летом в Грузии закончились съемки седьмого и последнего сезона сериала «Сваты». Татьяна Кравченко призналась, что ей было очень сложно расставаться со своим персонажем: «Не хочу расставаться со своей Валюхой, ведь она стала частью меня. После Валюхи никуда не зовут, до того ярко я сыграла эту роль. Да если что-то и предлагают, я отказываюсь, такую планку себе поставила в «Сватах», что не могу участвовать в чем-то ниже по качеству».

Многие также интересуются, похожа ли актриса на свою героиню: «Отчасти да. Обе украинки – шумные, заводные, вспыльчивые и совершенно беззлобные. Кстати, походку и манеру разговора я скопировала у своей мамы. Когда признаюсь ей в этом – ворчит: «Я все-таки университет закончила, не то что твоя Валька!».

Кстати, седьмой сезон «Сватов» должен выйти на экраны в декабре, а не в ноябре, как планировалось ранее.

О Татьяне Кравченко ходят слухи…

Поговаривают, что на съемках «Сватов» у Татьяны Кравченко вспыхнули чувства к партнеру по фильму Федору Добронравову. Но актер объяснил Татьяне, что он любит жену и детей, и их отношения остались дружескими. «С Федей мы дружим. Он потрясающий человек и актер, в которого я была даже немножко влюблена. За время съемок, как говорится, не один пуд соли съели: и ругались, и мирились, и внуков растили, и одну кровать делили», – рассказала актриса.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: inc-news.ru, argumenti.ru, inter.ua, fakty.ua

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