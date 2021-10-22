«Богатые тоже плачут» 40 лет спустя: как сложилась судьба главных героев

Но героиня сериала «Богатые тоже плачут» Марианна и не подозревала, какие испытания подготовила ей богатая жизнь. Телезрители вместе с главными героями проходили жизненные испытания, проливали слезы и радовались победам.

Нелегкая судьба непростых людей

Мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» взорвал мировой кинематогроф ХХ века. Первая серия латиноамериканской саги вышла в эфир 16 октября 1979 года. А в постсоветском пространстве фильм показали только через 11 лет – в 1991 году и то случайно. Сначала на нашем телевидении отказались от его покупки. Телевизионщикам показалось, что сюжет фильма просто чушь! Все 250 серий актеры только плачут и глаза таращат. Пришлось взять бесплатно пять серий на пробу – и телезрителей уже было невозможно оттащить от экранов. Популярность актеров была просто невероятной. Их именами называли детей, а их непростой судьбе сочувствовали все граждане постсоветского пространства.

Что происходило за кадром сериала «Богатые тоже плачут»

За время съемок почти 250-серийной киноновеллы много интересного происходило за кадром. К примеру, в Аргентине сериал переименовали, потому что оригинальное название не устраивало правительство, его посчитали революционным.

На момент съемок многим актерам было больше лет, чем их героям. Рохелио Герра в свои 43 играл 30-летнего Луиса Альберто. Вероника Кастро в 27 играла 18-летнюю девушку. Артистке, которая играла 25-летнюю Эстер, было всего 19 лет. Интересная история произошла, когда снимали сцену драки Марианны и Эстер. Юная артистка Росио Банкельс не могла решиться ударить знаменитую уже Веронику Кастро. Веронике пришлось разозлить Росио, чтобы та нанесла удар сопернице по фильму.

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Богатая и знаменитая Вероника Кастро тоже плачет

Популярная мексиканская актриса родилась и росла в очень бедной семье. Да и судьба у Вероники сложилась не так, как в «мыльных операх», – своего принца Кастро так и не встретила.

Но Вероника Кастро родила двоих сыновей вне брака, признаваясь, что романы в ее реальной жизни заканчиваются печально: «В теленовеллах бедная девушка находит своего принца и становится богатой, выйдя за него замуж. Моя жизнь была почти такой, просто мне пришлось потрудиться, чтобы продвинуться вперед, потому что мой очаровательный принц никогда не появлялся». Общество такую жизнь актрисы не принимало и осуждало, но Вероника продолжала много работать, чтобы прокормить семью. Она не только играла в кино, но выступала на сцене театра, была моделью и популярной певицей. В 2019 году Кастро объявила о завершении своей творческой карьеры. Как призналась актриса, причиной такого решения стали насмешки и агрессия публики в ее сторону. Веронику критикуют за любовь к пластическим операциям. «Я устала от всего этого зла, и как уже много лет говорю, я хочу покоя», — говорит она. Вдобавок сейчас актриса не может сниматься в киносериалах из-за проблем со здоровьем: в 2004 году она во время шоу упала и повредила спину.

«Богатые тоже плачут» 40 лет спустя

Актер Рохелио Герра (Луис Альберто, главный герой картины) сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов в Мексике и США. Ему удалось сколотить приличное состояние, но сам актер о себе однажды горько пошутил: мол, богат, но тоже плачу. В 2018 году Рохелио умер, ему был 81 год.

Колоритную маму Чоле (актриса Аурора Клавель Гальярдо) телезрители любили не меньше главных героев. Сейчас Ауроре 85 лет и она до сих пор снимается.

Актеру Гильер­мо Капетильо (киношный сын главных героев) сейчас 63 года. Он успешный музыкант и танцор. А еще он тореадор! За его плечами 300 поединков с быками.

Актрисы Эдит Гонсалес, сыгравшей Марисабель (приемная дочь Марианны и Луиса), уже, к сожалению, нет в живых. В 2019 году в возрасте 54 года она скончалась от рака. Эдит была не только актриса, но и танцовщица, и модель.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: best90.ru, starhit.ru, gordonua.com

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