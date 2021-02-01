Как известно, тарифы на отопление для населения напрямую зависят от цены на газ. В начале года стоимость голубого топлива значительно выросла. И не удивительно, что вслед за газом поползли вверх и цены на тепло. Однако в результате «тарифных протестов» правительству пришлось на время отопительного сезона снизить стоимость газа. А что же будет с тарифами на тепло, ведь суммы в платежках за централизованное отопление и так для многих семей неподъемные?

Газ подешевел не для всех

С 1 февраля тариф на газ для населения снизили примерно на 30% – до 6,99 гривны за кубометр. То есть за январь нам придется платить еще по завышенным тарифам, и только в марте придут платежки с меньшими суммами. Да и то государственное регулирование цены будет действовать не до конца отопительного сезона (до 15 апреля), как пообещали ранее, а до 31 марта. Такое понижение будет касаться совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с газовыми плитами и бытовых потребителей, имеющих автономное газовое отопление.

Что же касается тарифов за коммуналку для потребителей, которые пользуются централизованным отоплением и горячей водой, то на них снижение никак не отразилось – для промышленных предприятий ценник на газ так и не пересмотрели.

Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января повысила тарифы для 23 теплопоставляющих компаний. Причем в некоторых регионах суммы выросли на 50 процентов.

Что будет с тарифами на тепло?

В то же время, как заявляют в правительстве, тарифы на централизованное отопление и горячую воду планируют «заморозить» до конца отопительного сезона. На момент подготовки материала документ (меморандум – Подготовка Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и горячей водой в Украине поручена Министерству развития громад и территорий, Министерству энергетики, Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, НАК «Нафтогаз» при участии Ассоциации городов Украины.), в котором будет прописан алгоритм, как именно это собираются сделать, пока не был опубликован.

Но даже если тарифы останутся на уровне прошлого года, без субсидий и льгот для многих семей суммы за коммуналку будут неподъемными. В январе в Украине наступила настоящая зима. Температура воздуха на улице упала, и для обогрева домов пришлось использовать больше гигакалорий тепла, чем в прошлом году. В результате и заплатить придется значительно больше. Правда, власти пообещали, что штрафы или пеню за не вовремя оплаченные счета на газ и тепло за январь насчитывать не будут.

Кто может отключиться от отопления?

Высокие тарифы заставляют потребителей искать альтернативные виды отопления. В частности, принятый в ноябре 2017 года Закон «О жилищно-коммунальных услугах» позволяет отказаться от централизованного отопления (ЦО). Переход на автономную (индивидуальную) систему регулируется Постановлением Кабмина № 630 от 21 июля 2005 года («Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению и типового договора…»), Приказом Минрегионстроя № 169 от 26 июля 2019 года («Об утверждении Порядка отключения потребителей от систем централизованного отопления и снабжения горячей водой».) и органами местного самоуправления.

В частности, владельцы квартир и нежилых помещений многоквартирного дома имеют право отключить свою квартиру или нежилое помещение от ЦО, если на день вступления в силу Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» не менее половины квартир и нежилых помещений этого дома были отключены от централизованного отопления. Информация о таких многоквартирных домах должна размещаться на официальных сайтах органов местного самоуправления, исполнителей соответствующих коммунальных услуг.

Важно!

Отключение осуществляется только в том случае, когда схемой теплоснабжения предусмотрена техническая возможность такого отключения, при условии обеспечения бесперебойной работы инженерного оборудования дома.

Процедура отключения от централизованного отопления прописана в Приказе Минрегионстроя № 169 и включает следующие этапы:

квартиры (нежилого помещения) подает в органы местного самоуправления соответствующее заявление;

заявление рассматривает специальная комиссия;

если разрешение на отключение получено, владелец заказывает проект отключения квартиры (нежилого помещения) от ЦО и проект установки индивидуального отопления;

помещение отключают от централизованного отопления (все расходы несет владелец жилья) и составляется акт об отключении от инженерных сетей;

пересматривается либо разрывается договор с исполнителем коммунальных услуг.

Порядок отключения от централизованного отопления для ОСМД прописан Постановлением «Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии» № 830 от 21 августа 2019 года (в редакции от 4.09.2019 года).

Электроотопление: кто получит компенсацию?

Вдобавок к описанным коммунальным проблемам выросла и стоимость электроэнергии – за счет отмены льготного тарифа. В частности, для тех, кто пользуется электроотоплением, отменили льготный тариф – по 0,90 коп. за кВт/ч при потреблении до трех тысяч киловатт в период с 1 октября по 30 апреля. Теперь все потребители должны платить по единому тарифу – 1,68 гривны за кВт/ч. В результате суммы в платежках за электроотопление должны были вырасти в разы.

Чтобы минимизировать расходы, Кабмин принял решение о предоставлении потребителям денежных компенсаций. Компенсации будут выплачиваться с 1 января за оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года (то есть задним числом и только за январь-февраль-март). Выплачивать их планируют:

тем, кто использует электрические котлы для отопления и раньше имел право на льготный тариф; проживающим в негазифицированных домах, где отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения; многодетным семьям и детским домам семейного типа.

Первым двум категориям компенсации будут насчитываться в пределах потребления 3000 кВт/ч в месяц. Причем при расчете компенсации не будут учитывать 30-процентную скидку, которой ранее пользовались проживающие в 30-километровой зоне АЭС.

Кстати, ранее чиновники обещали выплачивать 1000 гривен, но, как оказалось, сумма будет у всех разной. Она будет рассчитываться поставщиком с учетом потребленной электроэнергии и объема электроэнергии, на который действовали пониженные тарифы.

Компенсации будут начислять автоматически. Поступать деньги будут на лицевые счета, открытые у поставщиков электроэнергии. Для получателей субсидий компенсации не предусмотрены. Им планируют компенсировать увеличение тарифа большей суммой помощи.

Важно!

Чтобы отключиться от централизованного отопления, задолженностей по оплате быть не должно. В противном случае отрезать трубы не позволят. Если же потребитель самостоятельно отключится от централизованного отопления, ему все равно будут приходить счета на оплату – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Напомним, ранее по Украине прокатились митинги против повышения коммуналки