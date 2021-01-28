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Отапливаете дом электричеством? Вам положена компенсация

Отапливаете дом электричеством? Вам положена компенсация

В ближайшее время в Украине потребители, которые используют электричество для отопления своих домов, смогут получить денежные компенсации. Это будет большим подспорьем на фоне повышения тарифов на электроэнергию.

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Решение о разработке соответствующего механизма подготовили в Кабмине. На эти цели готовы выделить 1,4 млрд гривен из госбюджета-2021. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что выплаты не будут зависеть от доходов того или иного потребителя, то есть механизм не будет работать как субсидия.

– Это не субсидия в классическом понимании – это будет компенсация за повышение тарифа или монетизация льгот, – уточнил Шмыгаль.

Теперь потребители, которые установили системы электрического отопления, будут получать компенсацию в связи с ростом цены на электроэнергию с 1 января.

В частности, компенсация полагается:

  • тем гражданам, чье жилье оборудовано электрообогревательными приборами и кто по состоянию на 31 декабря 2020 года имел право на сниженную цену на электричество. В том числе, жители сельской местности;
  • тем гражданам, кто проживает в многоквартирных и не газифицированных домах, в которых отсутствует или не функционирует центральное отопление;
  • многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Согласно проекту, планируется компенсировать затраты на электроэнергию, использованную в первом квартале 2021 года, некоторым категориям потребителей, за исключением тех, кто уже получает жилищную субсидию.

Ранее мы публиковали: Свет стал дороже: кому и сколько придется платить?

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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