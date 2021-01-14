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Верховная Рада попытается вернуть для украинцев льготный тариф на электричество

Верховная Рада попытается вернуть для украинцев льготный тариф на электричество

Верховная Рада Украины предлагает Кабинету министров вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения.

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Соответствующий проект постановления №4581 «О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и пересмотре их размеров» зарегистрирован на сайте украинского парламента. Документ подписали 27 депутатов из разных фракций и групп.

Парламентарии рекомендуют правительству в течение одного месяца с момента вступления в силу постановления «принять меры по возобновлению действия специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии». А именно – возобновить льготный фиксированный тариф на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт/ч, действовавший для населения за первые 100 кВт в месяц.

Также нардепы рекомендуют Кабмину отменить абонплату за транспортировку газа потребителям, за собственные средства построившим газовые сети для поставки газа в населенные пункты, где они проживают. Для остального населения Рада будет рекомендовать уменьшить тарифы на доставку «голубого топлива».

Как сообщалось, накануне нового года Кабмин отменил льготные 100 кВт/ч для бытовых потребителей. Так, если ранее первые 100 кВт/ч электроэнергии стоили 90 коп./кВт/ч, то с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу – 1,68 грн/кВт/ч.

Ранее по Украине прокатились митинги против повышения коммуналки.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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