Верховная Рада попытается вернуть для украинцев льготный тариф на электричество

Соответствующий проект постановления №4581 «О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и пересмотре их размеров» зарегистрирован на сайте украинского парламента. Документ подписали 27 депутатов из разных фракций и групп.

Парламентарии рекомендуют правительству в течение одного месяца с момента вступления в силу постановления «принять меры по возобновлению действия специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии». А именно – возобновить льготный фиксированный тариф на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт/ч, действовавший для населения за первые 100 кВт в месяц.

Также нардепы рекомендуют Кабмину отменить абонплату за транспортировку газа потребителям, за собственные средства построившим газовые сети для поставки газа в населенные пункты, где они проживают. Для остального населения Рада будет рекомендовать уменьшить тарифы на доставку «голубого топлива».

Как сообщалось, накануне нового года Кабмин отменил льготные 100 кВт/ч для бытовых потребителей. Так, если ранее первые 100 кВт/ч электроэнергии стоили 90 коп./кВт/ч, то с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу – 1,68 грн/кВт/ч.

Ранее по Украине прокатились митинги против повышения коммуналки.

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