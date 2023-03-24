Подорожает ли в Одессе электричество с 1 апреля?

Повышения тарифов на электроэнергию в Украине с 1 апреля 2023 года не будет. Соответствующее решение по предложению Министерства энергетики было принято сегодня, 24 марта, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как сообщается, Кабмин продлил действие постановления от 5 июня 2019 года №483 до конца осенне-зимнего периода, которым были установлены тарифы на электроэнергию для населения.

Так, до конца апреля 2023 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей остаются на уровне 1,44 грн/кВт-ч для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, и 1,68 грн/кВт-ч для потребителей, которые потребляют более 250 кВт-ч в месяц.

Какие тарифы будут действовать с мая, пока неизвестно.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Украине снова собираются повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Предполагается, что повышение будет проходить в два этапа – с 1 апреля и с 1 июля текущего года.

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