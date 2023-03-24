Новости Одессы и Одесской области

Подорожает ли в Одессе электричество с 1 апреля?

Подорожает ли в Одессе электричество с 1 апреля?

Повышения тарифов на электроэнергию в Украине с 1 апреля 2023 года не будет. Соответствующее решение по предложению Министерства энергетики было принято сегодня, 24 марта, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как сообщается, Кабмин продлил действие постановления от 5 июня 2019 года №483 до конца осенне-зимнего периода, которым были установлены тарифы на электроэнергию для населения.

Так, до конца апреля 2023 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей остаются на уровне 1,44 грн/кВт-ч для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, и 1,68 грн/кВт-ч для потребителей, которые потребляют более 250 кВт-ч в месяц.

Какие тарифы будут действовать с мая, пока неизвестно.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Украине снова собираются повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Предполагается, что повышение будет проходить в два этапа – с 1 апреля и с 1 июля текущего года.

Читайте также: Когда вырастут тарифы на электроэнергию?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • В Одессе подняли тарифы на вывоз мусора: кому и насколько
    В Одессе подняли тарифы на вывоз мусора: кому и насколько

    В Одессе повышают тарифы на ТБО и вывоз мусора. Горожане сообщают, новые платежки приходят уже с обновленными ценами. «Одесская жизнь» выяснила кого коснулись обновленные тарифы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе повысят тарифы на воду: когда и насколько?
    В Одессе повысят тарифы на воду: когда и насколько?

    В Украине снова заговорили о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Так Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в марте обсудить вопрос повышения этих тарифов. Таким образом стоимость воды и канализации может вырасти уже в ближайшее время.
    Когда именно подорожает услуга и на сколько, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе будет можно бесплатно установить «умный» электросчетчик: как это сделать 
    В Одессе будет можно бесплатно установить «умный» электросчетчик: как это сделать 

    ДТЭК “Одесские электросети” планирует установить в Одессе и области более 60 тысяч “умных” электросчетчиков. Это многозонные приборы учета, которые позволяют экономить электричество ночью. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Тарифы на воду в Украине снова хотят поднять
    Тарифы на воду в Украине снова хотят поднять

    В марте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снова рассмотрит вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод в 2023 году.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Какие особенности установки солнечных панелей?
    Какие особенности установки солнечных панелей?

    Учитывая ситуацию с энергетикой, все большее количество людей находятся в поиске экологически чистой и современной альтернативы для бытовых и промышленных потребностей. Несмотря на обилие различных вариантов, именно солнечные панели – это лучшее решение.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить