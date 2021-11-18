Тариф на газ: кто будет платить меньше и сэкономит?

«Одессагаз-Поставка» намерена уменьшить в ноябре тариф на поставку газа. С оговоркой – при условии своевременной оплаты. Поставщики уточнили, что это значит и кто сможет сэкономить.

Действуют годовой и коммерческий тарифы на газ

По информации «Одессагаз-Поставки», в ноябре действуют следующие тарифы:

«Годовой фиксированный» – 9,20 грн./м3. Устанавливается на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

«Месячный» – 13,00 грн./м3. Устанавливается на период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года.

Тариф «Годовой фиксированный», по решению Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, действует автоматически для всех потребителей. Цена тарифа «Месячный» устанавливается ежемесячно и обнародуется за пять дней до начала следующего периода поставки.

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Если платить авансом, то тариф на газ меньше

Дополнительно компания «Одессагаз – Поставка» предлагает потребителям воспользоваться скидкой на оплату природного газа – в рамках тарифа «Годовой фиксированный» – на следующих условиях:

Если бытовые потребители, не имеющие задолженности за предыдущие расчетные периоды, в срок до 25 ноября 2021 года в полном объеме оплатят газ, потребленный в октябре, и внесут рекомендованный платеж*, цена на газ, потребленный в ноябре 2021 года, с учетом скидки составит 7,96 грн./м3.

Предложение действует ограниченный период времени – с 1 по 25 ноября 2021 года включительно. Скидка действует исключительно на газ, потребленный с 1 по 30 ноября 2021 года.

Тарифы на энергоноситель указаны с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами. Кроме этого, потребители еще должны вносить абонплату «Одессагазу».

Мария ВАСИЛЬЕВА

* Размер рекомендованного платежа определяется для каждого потребителя индивидуально, в зависимости от объема потребления газа.

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