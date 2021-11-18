Новости Одессы и Одесской области

Тариф на газ: кто будет платить меньше и сэкономит?

Тариф на газ: кто будет платить меньше и сэкономит?

«Одессагаз-Поставка» намерена уменьшить в ноябре тариф на поставку газа. С оговоркой – при условии своевременной оплаты. Поставщики уточнили, что это значит и кто сможет сэкономить.

Действуют годовой и коммерческий тарифы на газ

Подписаться

По информации «Одессагаз-Поставки», в ноябре действуют следующие тарифы:

«Годовой фиксированный» – 9,20 грн./м3. Устанавливается на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

«Месячный» – 13,00 грн./м3. Устанавливается на период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года.

Тариф «Годовой фиксированный», по решению Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, действует автоматически для всех потребителей. Цена тарифа «Месячный» устанавливается ежемесячно и обнародуется за пять дней до начала следующего периода поставки.

Ранее мы рассказывали о том, для кого и на сколько ограничили тариф на газ.

Если платить авансом, то тариф на газ меньше

газ в Одессе тариф на газ

Фото из открытых источников

Дополнительно компания «Одессагаз – Поставка» предлагает потребителям воспользоваться скидкой на оплату природного газа – в рамках тарифа «Годовой фиксированный» – на следующих условиях:

Если бытовые потребители, не имеющие задолженности за предыдущие расчетные периоды, в срок до 25 ноября 2021 года в полном объеме оплатят газ, потребленный в октябре, и внесут рекомендованный платеж*, цена на газ, потребленный в ноябре 2021 года, с учетом скидки составит 7,96 грн./м3.

Предложение действует ограниченный период времени – с 1 по 25 ноября 2021 года включительно. Скидка действует исключительно на газ, потребленный с 1 по 30 ноября 2021 года.

Тарифы на энергоноситель указаны с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами. Кроме этого, потребители еще должны вносить абонплату «Одессагазу».

Мария ВАСИЛЬЕВА

* Размер рекомендованного платежа определяется для каждого потребителя индивидуально, в зависимости от объема потребления газа.

Ранее мы рассказывали о том, что биометан может заменить природный газ: как скоро это может произойти?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить