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Сухофрукты – на завтрак, бананы – после обеда: какие продукты и когда нужно есть?

Сухофрукты – на завтрак, бананы – после обеда: какие продукты и когда нужно есть?

Если вы ведете здоровый образ жизни, необходимо соблюдать определенный рацион. Как и когда питаться полезными продуктами, чтобы от них была максимальная польза?

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Яблоки

Подходят в качестве перекуса после завтрака, но не натощак. Во фрукте содержатся пектины, улучшающие работу желудка и кишечника. Съеденное на ночь яблоко повышает кислотность в желудке.

Творог

Следует есть на завтрак или в обед. С утра белок хорошо усваивается и улучшает работу кишечника. А съеденный на ужин молочный продукт может вызвать обострение хронических заболеваний.

Рис

Отличный гарнир для обеда, он способен повысить тонус и запас энергии в организме. Несмотря на то, что крупа считается диетическим продуктом, она достаточно калорийна для ужина.

Сухофрукты

Помогают разгонять метаболизм и переваривать еду в течение дня. Поэтому сухо­фрукты следует есть за завтраком.

сухофрукт

Сыр

Необходимый белковый перекус и дополнение к завтраку. В нем много кальция, и он способен подарить чувство сытости надолго. Из-за высокой калорийности его не рекомендуют есть во второй половине дня.

Бобовые

Будут отличным гарниром на ужин. Они снижают количество холестерина в крови, нормализуют работу желудка и кишечника. А вот в обед бобовые лучше не употреб­лять.

Бананы

Идеальный перекус и источник дополнительной энергии. Они повышают настроение и успокаивают нервную систему. Кушать их лучше с утра и после обеда.  Съеденный на ночь банан может спровоцировать воспалительные процессы в желудке.

Грецкие орехи

Хорошо впишутся в вечерний перекус. Жирные кислоты омега-3 усваиваются лучше всего, когда организм отдыхает. Однако любые орехи нужно есть понемногу, ведь они калорийны.

Мясо

Хороший источник белка, это фундамент для роста мышц. Белок улучшает работу мозга, стимулирует иммунитет, содержит необходимые организму витамины и элементы. Мясо лучше всего употреблять в обед.

мясо

Фото: UkrMedia

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Редакция ПРОФИЛЬ

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