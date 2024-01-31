Стресс, усталость, плохой сон: в Рени помогут справиться и сохранить ментальное здоровье

В рамках этой программы, в частности, организованы бесплатные занятия в спортзале для переселенцев. К ним присоединились и жители Рени.

Как выстоять и на руках, и на голове?

— Занятия у нас комплексные: каждую неделю два занятия йогой и одно – это динамическая и силовая подготовка, направленная на укрепление сердечно-сосудистой системы и мышечной оболочки, — рассказывает инструктор Снежана Загорская. – Для занятий йогой нужны физические силы, чтобы выстоять в балансе — и на руках, и на ногах, и на голове. Исходя из своей многолетней практики и статистики, могу сказать, что йога — это выравнивание спины, постановка на место суставов. Упражнения очень хорошо восстанавливают здоровье вообще, женское здоровье в частности, потому что мы ставим все на место и укрепляем внутренние связки. Ни одна таблетка не заменит физические упражнения, поэтому надо идти в зал – по-другому не получится.

Хочется плакать – начинайте заниматься!

Снежана Анатольевна начала по своей инициативе проводить бесплатные занятия с переселенцами еще весной 2022 года, когда в городе появилось много приезжих:

— Это вообще было спасение, потому что все пережили не просто огорчения, а беды и трагедии, — рассказывает инструктор. – И до сих пор, бывает, кто-то приходит с такой нервной усталостью, что плачет, слезы сами текут по щекам. Мы уже поняли, что не надо на этом акцентировать внимание, надо начинать занятие. И через 20-25 минут это состояние уходит. Почему? Мы все знаем, что любая активность нервной системы — это вбрасывание адреналина в кровь, который очень негативно действует на нервную систему. В спортзале при любой нагрузке наши мышцы «съедают» адреналин, расщепляя его на сахар и очень много химических элементов. В результате нагрузка с нервной системы снимается. Многие говорят, что после двух недель занятий начинает восстанавливаться сон, работа внутренних органов. То есть идет восстановление ментального здоровья на «химическом» уровне.

От таблетки – до статуса «бог»

Тренер считает, что каждый человек сам должен принять решение, бесполезно уговаривать идти в спортзал.

– За своим телом надо ухаживать, а не использовать этот дар на износ, — говорит инструктор. — Потом сидят и жалуются на болезни, обвиняя окружающую среду, продукты питания и так далее. Я считаю, что в девяноста процентах болезней виноваты мы сами, потому что ленились, уповали на целительную таблетку: выпил ее – и здоров. Но такого не бывает, и умные люди это знают. По моему глубокому убеждению, если кто-то пришел в зал, он просто красавчик. А если он ходит систематически и занимается, это уже статус «бог». Абсолютно все равно, к какому тренеру ходить, у нас сейчас инструкторов много, предлагаются нагрузки разнообразные, поэтому выбрать для себя можно что угодно. Главное — не лениться и на жизнь не жаловаться.

В завершение интервью инструктор, разумеется, «взяла на слабо» и самого журналиста: меня успешно перевернули на шведской стенке вниз головой.

— Перевернём любого! – заверила Снежана Загорская.

Сама Снежана Анатольевна в спортзале уже более пятидесяти лет, занимается гимнастикой с детского сада. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, кандидат в мастера спорта по спортивной парно-групповой акробатике, выступала в составе сборной Украины и сборной Союза.

— Сегодня мне 57 лет, я уже бабушка, но только для своего внука. Свой возраст люблю, уважаю и надеюсь, что в спортзале проведу всю свою жизнь, — говорит инструктор.

К сказанному остается добавить, что Снежана Анатольевна – педагог с сорокалетним стажем, ведет уроки физкультуры в Ренийской школе №3, а в редкие выходные пользуется каждой возможностью съездить в однодневное путешествие вместе с группой «Образовательный туризм». Когда фотографируется, то обычно в шпагате, в стойке на руках или других, невообразимых для многих, позах.

Элла Рупалова, жительница Харькова

— Я прожила 52 года, но никогда не занималась физкультурой и спортом, ни одного дня. Приехав и узнав, что в Рени для переселенцев проводятся занятия, я начала один-два раза в неделю приходить в зал, чтобы просто привыкнуть. Поняла, что мне это подходит – успокаивает, очень положительно влияет на нервную систему. Я укрепилась физически, постройнела. Хочу сказать большое спасибо нашему инструктору за терпение, за работу и за то, что она нас любит. Также спасибо спонсорам, всем, кто разработал и реализует эту программу.

Хочется, чтобы закончилась война, наступил мир. Я хочу вернуться в Харьков и буду обязательно продолжать заниматься йогой. Мне это понравилось, я этим «заболела» и всегда буду ходить в спортзал!

Ольга Брошеван, жительница Рени

— Знаете, для меня очень важно, как выглядит сам тренер. Потому что он – это пример. Для занятий йогой в возрасте никаких ограничений нет. То, что мне с трудом раньше давалось, уже делаю легче. Осваиваю новые трюки, например, я уже могу делать стойку на голове. Есть такое выражение: «послушно стареть». Но я не собираюсь этого делать. Хожу в спортзал и буду ходить!

— Когда у Снежаны Анатольевны был день рождения, мы подарили ей футболку с двумя надписями, — рассказывает Светлана Давыденко. — На груди фраза, которую наш строгий и требовательный тренер постоянно повторяет в ходе занятия: «Мені нікого не шкода!». А в конце урока поворачивается спиной и демонстрирует надпись: «Всі пам’ятають, що ми Богині?!»

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.