Спросите у доктора: как избавиться от горбика на шее?

Если у вас стала часто затекать и неметь шея или болеть голова, при этом вы нащупываете в районе затылка уплотнение, которого там раньше не было, – это типичные симптомы так называемой холки.

Отчего возникает эта проблема и как с ней бороться, объяснила терапевт высшей категории Анна Кондратьева.

«Вдовий горб» бывает и у мужчин

Горбик на шее, который в народе называют «холкой» – это скопление жировой ткани в районе седьмого шейного позвонка. Чаще от него страдают женщины зрелого возраста (отсюда еще одно народное название патологии – «вдовий горб»), но уплотнение может возникать и у мужчин.

Многие люди воспринимают «холку» как чисто косметический возрастной дефект. Но жировой валик на шее не только портит внешний вид, но и влияет на самочувствие. Он сдавливает сосуды в шейном отделе позвоночника, отвечающие за кровоснабжение мозга, и способен вызвать головные боли, ухудшение памяти и зрения, бессонницу и другие проблемы со здоровьем. К тому же «холка» у пациентов обоих полов имеет тенденцию расти, твердеть и становиться болезненной.

Отчего возникает горбик на шее?

Одной из основных причин, вызывающих возникновение непривлекательного горбика на шее, медики называют постоянное перенапряжение мышц и связок шеи и плеч из-за неправильной осанки во время работы за письменным столом. Это ослабляет мышцы на уровне шейно-грудного отдела позвоночника и ведет к разрастанию соединительной и жировой ткани, застою крови и лимфы, что, в свою очередь, вызывает хронические спазмы и воспаления в этой области.

Другие факторы риска – гормональные изменения в организме (поэтому «холка» часто образуется у женщин в период менопаузы), нарушение обмена веществ, травмы черепа, наличие лишнего веса, остеопороза, остеоартроза, остеохондроза, эндокринных заболеваний, а также генетическая предрасположенность.

Косвенные виновники проблем с шеей – малоподвижный образ жизни, хронический стресс и систематический прием некоторых лекарств.

Какие симптомы должны насторожить?

Симптоматика различается в зависимости от стадии формирования «холки». На начальном этапе это просто небольшое мягкое уплотнение, не приносящее человеку физического дискомфорта. Когда горбик уже хорошо заметен со стороны, он вызывает ноющие болезненные ощущения в шее, затылке и плечах, скованность движений и характерный хруст при поворотах головы.

В случае, если «холка» нарушает кровоснабжение головного мозга, человек испытывает частую головную боль, головокружение, звон или шум в ушах, слабость или онемение конечностей, потерю чувствительности в районе шеи.

Кроме того, пациенты с «холкой» нередко жалуются на быструю утомляемость, проблемы с памятью и концентрацией внимания, повышение артериального давления.

Что делать?

На начальной стадии шейный горбик можно убрать самостоятельно с помощью специальных упражнений.

Если же горбик успел сформироваться и причиняет дискомфорт, требуется помощь специалиста. В зависимости от причин, вызвавших появление проблемы, это может быть эндокринолог, ортопед, невролог, остеопат. Для точной диагностики пациенту может быть рекомендовано УЗИ мягких тканей и сосудов шеи, рентген или МРТ шейного отдела позвоночника, анализ крови на гормоны.

По результатам обследований выбирается метод лечения: липосакция; заместительная гормональная терапия (во время менопаузы); остеопатические сеансы (если проблема вызвана слабостью связочного аппарата). Если обнаружены межпозвонковые грыжи, сдавливающие спинной мозг, может потребоваться хирургическое вмешательство.

Спите на низкой подушке и больше двигайтесь

Чтобы уплотнение на шее и дальше не росло, нужно соблюдать следующие меры:

спите на ортопедическом или хотя бы не слишком мягком матрасе и на подушке высотой не больше 10 сантиметров;

ешьте больше каш, овощей, рыбы, нежирного мяса;

больше двигайтесь – ходите пешком, танцуйте, плавайте;

постоянно следите за осанкой – улучшить ее и укрепить мышечный корсет помогает йога.

Какие упражнения помогут?

Вращайте плечами, делая максимально большие круги, сначала вперед, потом назад.

Поднимите руки над головой, сцепите кисти в замок и тянитесь вверх, затем отведите руки назад.

Наклоните голову влево, слегка помогая себе левой рукой, правую руку при этом тяните вниз, растягивая мышцы шеи и правого плеча; повторите в другую сторону.

Руки на поясе, спина прямая: выдвигайте голову (подбородок) вперед, двигаясь строго по горизонтали, затем назад, плечи при этом неподвижны.

Каждое упражнение повторите 8-10 раз.

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Ирина Лебединец